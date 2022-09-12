【機迷熱話】Marvel夥Niantic開發AR手機遊戲　擬明年上線（附登記連結）

▲ 近日Pokémon GO開發商Niantic再有新搞作，宣布與Marvel聯手合作，共同打造一款Marvel英雄的AR手機遊戲，目前已經開放了事前登錄頁面，並預計將在明年上架。

《Pokémon GO》擴增實境（AR）手機遊戲曾經掀起一陣「捉精靈」熱潮，也令AR手機遊戲成為新趨勢。近日Pokémon GO開發商Niantic再有新搞作，宣布與Marvel聯手合作，共同打造一款Marvel英雄的AR手機遊戲，目前已經開放了事前登錄頁面，並預計將在明年上架。

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Niantic宣布，將與Marvel合作的AR手機遊戲將名為《Marvel World of Heroes》。屆時玩家可在遊戲中扮演「英雄」角色，並能自訂英雄身分及故事。遊戲主要是在社區巷弄間打擊犯罪，並防止反派入侵。除了可與好友組隊，玩家亦可與Marvel中登場的蜘蛛俠人、美國隊長、金剛狼等角色結盟。並能透過持續遊玩升級個人角色，並且增加更多裝備。

不過，具體虛擬世界和真實世界可以如何配合，Niantic則未有透露。而Niantic將會開放特定地區進行beta測試，正式版本則會在2023年上架手機商店平台。目前玩家也可預先透過事前登錄頁面，登記資料預備未來可搶先進行遊戲。

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責任編輯：曾曉汶

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