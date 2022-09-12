【科學研究】英國研發自我消毒塑料 能殺死新冠病毒防止傳播

科學家們已經開發出一種殺死病毒的塑料，可以使包括新冠病毒在內的蟲子更難在醫院和護理院傳播。

英國貝爾法斯特女王大學（Queen's University Belfast）的研究小組說，他們的塑料薄膜很便宜，可以製作成圍裙等防護裝備。

她的工作原理是與光反應，釋放出打破病毒的化學物質。

研究表明，她可以殺死數以百萬計的病毒，即使是那些在衣服和表面徘徊的頑固物種。

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這項研究是作為英國對新冠病毒大流行病反應的一部分而加速進行的。

研究表明，新冠病毒能夠在一些表面上存活72小時，但與更堅固的物種相比，這算不了甚麼。諾瓦克病毒（Norovirus）——被稱為冬季嘔吐蟲，可以在體外生存兩周，同時等待新的感染者。

這個由化學家和病毒學家組成的團隊研究了能夠減少受污染表面傳播感染風險的自我消毒材料。

該大學表示，「這種薄膜可以取代醫療行業中使用的許多一次性塑料薄膜，因為它具有自我消毒的附加價值，而且沒有真正的額外成本。"」

該材料在實驗室中針對4種類型的病毒進行了測試兩種流感、新冠病毒和picornavirus，後者具有使病毒在體外高度穩定的特徵。

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在受控的實驗室條件下，約有100萬個病毒顆粒被放置在自我消毒的塑料上。這遠遠超出了開始感染所需的病毒量。

「她從100萬個病毒降到了零，我們可以在不到1小時內看到效果，在2小時內看到最大的死亡，但我們正在添加超量的病毒，以真正挑戰系統，很可能在最初的幾分鐘內就會有效果。」來自皇后大學醫學院的康納班福德博士說。

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編輯：袁曉萱