【能源危機】若俄全面斷供燃氣 意大利五分一工業將停產

隨着歐洲能源危機的不斷加劇，今年冬季可能出現的天然氣缺口讓意大利很多製造業企業陷入經營困境。意大利大型機械設備企業——薩克米集團（SACMI Group）董事長蒙加爾迪（Mauro Fenzi）近日表示，能源價格的上漲讓一些企業停產，降低了歐洲製造業的競爭力。

意大利薩克米集團主要生產包裝機械、陶瓷設備、灌裝設備、瓶蓋製作機械等產品，處於產業鏈中承上啓下的關鍵環節。今年5月，總台記者曾經走訪了這家公司位於意大利北部的生產基地。當時，公司董事長蒙加爾迪就對能源價格的飇升表示非常擔憂。現在3個多月過去了，他說情況變得更糟了。

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由於歐盟可能對俄羅斯天然氣設置價格上限，俄羅斯方面或中斷天然氣供應。近日，意大利工業家聯合會主席博諾米表示，如果俄羅斯完全停止天然氣供應，意大利將出現40億立方米天然氣缺口，而如果這個用氣缺口全部施加到工業領域，那麼幾乎五分之一的意大利工業生產將停產。

一些工業界人士擔憂，在最壞情況下，意大利可能被迫實行天然氣配給制。蒙加爾迪表示，在工業生產上轉型使用其他替代能源尚需時日。 意大利薩克米集團董事長 蒙加爾迪：轉型使用其他替代能源尚需時日，在陶瓷生產設備上，我們已經研發了燃燒氫氣的產品，但這項技術離投入使用還很遠。

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編輯：袁曉萱