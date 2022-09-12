▲ 【日本經濟】日本央行傳如期結束小型企業援助計劃、或不再視疫情為頭號經濟風險 但維持超寬鬆政策

有外電引述消息指，日本央行9月料將如期結束針對小型企業的疫情資金援助計劃，並將討論將疫情列為頭號經濟風險的政策指導意見。消息人士稱，日本央行將於9月21日及22日舉行政策會議作出最終決定，屆時董事會將審查數據，以確保日本持續高企的新冠確診人數不會導致經濟活動急劇下降。

中小企援助計劃結束將反映出受疫情影響最嚴重的小型服務業公司的資金壓力得到緩解，因為取消與疫情相關的限制措施，包括放寬入境管制，有助於重振消費。

日本央行取消大部分疫情緊急計劃 企業融資普遍有所改善

報道引述消息人士稱，雖然部分公司仍面臨壓力，但企業融資普遍有所改善，另一消息人士指，正在落實結束計劃的最終條款。

日本央行已經取消了大多數緊急措施。但在9月份前仍保留對小企業的援助計劃。分析師表示，計劃的結束將象徵著日本央行將注意力由如何擺脫危機模式轉向更廣泛領域，例如投入成本上升和全球經濟增長放緩的前景。

消息人士：日央行或調整政策指引 但超寬鬆方向不變

消息人士稱，隨著經濟風險擴大，日本央行也可能改變部分政策指引，包括承諾「仔細審視疫情的影響」和「努力支持企業融資條件」，但可能不會改變超寬鬆的政策。

在政策會議上，外界普遍預計日本央行將維持短期利率目標在-0.1厘，10年期政府債券收益率維持在0左右。

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