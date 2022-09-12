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【衛星通訊】申請偏遠地區寬頻補助遭拒　SpaceX提出上訴

14:00 2022/09/12

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美國近年積極推行衛星通訊發展計劃，鼓勵科企將通訊服務帶到「沒有服務」的偏遠地區。，惟美國聯邦傳播委員會（FCC）上月拒絕向SpaceX提供8.855億美元（約69億港元）補助。SpaceX直斥，FCC做法不公平，並已提出上訴。

【衛星通訊】Google高層確認　Android 14將支援衛星通訊

綜合外媒報道，SpaceX在2020年12月的FCC「偏鄉數位機會基金」競標會上投標成功，原預料可從該計劃中獲得8.855億美元（約69億港元）補助，以用於用於將衛星通訊網絡傳輸到美國境內無法收到通訊訊號且難以抵達的偏遠地區。

惟FCC上月發聲明指，雖然SpaceX的星鏈（Starlink）技術「確實充滿希望」，但仍處於「發展中」。由於未能證明該供應商能提供承諾的服務，因此拒絕向SpaceX提供8.855億美元的補助款項。

事隔一個月，SpaceX終在上周五（9日）以上訴文件作出回應。SpaceX衛星政策高級主管David Goldman於相關文件中表示，FCC的決定疑似是偏向光纖供應商，而非基於實際服務成果來決定如何幫助那些未得到通訊服務的美國人。

SpaceX直斥，FCC錯誤地評估了星鏈的表現，相關決定是「有缺陷且非常不公平」。據悉，SpaceX正尋求為35個州的642,925個地點提供100/20Mbps的通訊服務。

【衛星網絡】日本海上自衛隊擬引入Starlink服務　減輕隊員長期航海心理壓力

【華為新機】華為Mate 50系列四款新機　搭載衞星通訊功能

責任編輯：殷凱怡

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