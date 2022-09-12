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【歐洲通脹】歐洲央行表示如高通脹長期持續 將採取更加明確措施

股樓投資 13:56 2022/09/12

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德國央行行長Joachim Nagel近日表示，如當前消費者物價趨勢持續，歐洲央行將需要繼續加息。

　　「周四的行動是一個明確的信號，如果通脹形勢保持不變，那麼必須採取進一步的明確措施，」 Nagel周日接受採訪時表示。他不予就此類舉措的規模置評，稱歐洲央行行動將基於數據。

　　Nagel稱，12月份通脹率可能在10%以上的水平觸頂。Nagel自1月份以來擔任德國央行行長，也是歐洲央行的利率決策機構管委會中較為鷹派的委員之一。

 

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「通脹形勢在2023年期間可能將有所減弱，」Nagel說。不過，利率「可能會在6%以上的過高水平。」

　　歐洲央行執委會委員Frank Elderson接受採訪時表示，未來將有更多加息，因為「重要的是，對通脹在中期至長期內將如何發展的預期不會漂移。」

　　Elderson表示：「至關重要的是，整個經濟體中的個人、公司或參與者堅持相信歐洲央行將實現通脹目標2%。」

　　如果歐元區陷入衰退，那麼通過加息來應對通脹壓力可能會變得更加困難，但Nagel表示，其明確的挑戰是「讓通脹形勢再次得到控制——我認為這是歐洲央行管委會的共同信念」。

 

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編輯：袁曉萱

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