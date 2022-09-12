【私隱政策】逾8成網站　外洩用家網站內搜尋關鍵詞

在這個「精準行銷」的世代，數碼廣告總能精準地投放，只要一搜尋完某些關鍵字，相關廣告就會出現在面前。近日資訊安全公司NortonLifeLock的研究就發現，就算用家未有直接在Google中進行搜尋，仍有超過8成的大型網站，會將使用者搜尋字串與第三方分享，即就算在站內搜尋，相關資訊依然會外洩予第三方。

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NortonLifeLock為了進行研究，開發了一個基於Chrome瀏覽器的網絡爬蟲（web crawler），並於前100萬的網站，輸入「jellybeans」進行站內搜尋，並在搜尋後檢查網路流量，以追蹤該搜尋字串的流向。研究發現，在前100萬個網站中，仍有高達81%的網站，會把使用者的搜尋字串與第三方分享。

隨後NortonLifeLock檢查這些網站的私隱政策，發現只有13%的網站，會明確指出如何處理使用者的搜尋字串；有75%的網站則未有明確提及，會與第三方分享使用者資訊。

NortonLifeLock表示，由於大部分網站仍握有分享使用者搜尋字串的權力，因此建議使用者採用阻止Referer外洩私隱資訊的瀏覽器，或安裝可封鎖廣告與追蹤器的擴充程式，以保障自己的私隱。

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責任編輯：曾曉汶

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