  • 33°C
香港時間 : 2022912日 (週一) 16:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【私隱政策】逾8成網站　外洩用家網站內搜尋關鍵詞

16:00 2022/09/12

分享：

分享：

 在這個「精準行銷」的世代，數碼廣告總能精準地投放，只要一搜尋完某些關鍵字，相關廣告就會出現在面前。近日資訊安全公司NortonLifeLock的研究就發現，就算用家未有直接在Google中進行搜尋，仍有超過8成的大型網站，會將使用者搜尋字串與第三方分享，即就算在站內搜尋，相關資訊依然會外洩予第三方。

【用戶私隱】The North Face官網遭黑客攻擊　近20萬客戶資料外洩

【網絡安全】港企網絡安全措施未完善　內部員工意識不足成威脅之首

NortonLifeLock為了進行研究，開發了一個基於Chrome瀏覽器的網絡爬蟲（web crawler），並於前100萬的網站，輸入「jellybeans」進行站內搜尋，並在搜尋後檢查網路流量，以追蹤該搜尋字串的流向。研究發現，在前100萬個網站中，仍有高達81%的網站，會把使用者的搜尋字串與第三方分享。

隨後NortonLifeLock檢查這些網站的私隱政策，發現只有13%的網站，會明確指出如何處理使用者的搜尋字串；有75%的網站則未有明確提及，會與第三方分享使用者資訊。

NortonLifeLock表示，由於大部分網站仍握有分享使用者搜尋字串的權力，因此建議使用者採用阻止Referer外洩私隱資訊的瀏覽器，或安裝可封鎖廣告與追蹤器的擴充程式，以保障自己的私隱。

【TikTok私隱疑雲】TikTok否認黑客入侵系統　強調無安全漏洞

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

相關文章

【數據私隱】Instagram涉不當處理青少年個人資料　遭愛爾蘭重罰32億元
2022/09/06
【數據私隱】Instagram涉不當處理青少年個人資料　遭愛爾蘭重罰32億元
【加密騙局】黑客入侵南韓政府YouTube頻道　播放Elon Musk採訪片段
2022/09/06
【加密騙局】黑客入侵南韓政府YouTube頻道　播放Elon Musk採訪片段
【數據安全】三星：7月網絡安全事故　洩漏部分客戶姓名、生日資料
2022/09/05
【數據安全】三星：7月網絡安全事故　洩漏部分客戶姓名、生日資料
【網絡安全】思科與守網者網頁合作　助公眾辨識惡意程式
2022/09/05
【網絡安全】思科與守網者網頁合作　助公眾辨識惡意程式

你可能感興趣

【數據私隱】Instagram涉不當處理青少年個人資料　遭愛爾蘭重罰32億元
14:53 2022/09/06
【數據私隱】Instagram涉不當處理青少年個人資料　遭愛爾蘭重罰32億元
【加密騙局】黑客入侵南韓政府YouTube頻道　播放Elon Musk採訪片段
12:18 2022/09/06
【加密騙局】黑客入侵南韓政府YouTube頻道　播放Elon Musk採訪片段
【數據安全】三星：7月網絡安全事故　洩漏部分客戶姓名、生日資料
15:50 2022/09/05
【數據安全】三星：7月網絡安全事故　洩漏部分客戶姓名、生日資料
網絡保安 廣告 雲端 Google 手機Apps 數碼轉型 移動裝置 科技產品 社交平台 廣告

下一篇文章

【衛星通訊】申請偏遠地區寬頻補助遭拒　SpaceX提出上訴
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內房危機】碧桂園反彈3%　投資者會議全文：監管機構支持力度是挺大的　今年沒有美元債要還
【內房危機】碧桂園反彈3%　投資者會議全文：監管機構支持力度是挺大的　今年沒有美元債要還
【港元定存】渣打罕有搶短存 最高息4.5厘
【港元定存】渣打罕有搶短存 最高息4.5厘
【港元定存】港元定存高息王6厘 跑贏銀債4厘保底息
【港元定存】港元定存高息王6厘 跑贏銀債4厘保底息
【港元定存】港元定存全城最高息6厘 滙豐3個多月內7度加息
【港元定存】港元定存全城最高息6厘 滙豐3個多月內7度加息
【港元定存】港元定存低門檻最高5.5厘 跑贏銀債4厘保底息
【港元定存】港元定存低門檻最高5.5厘 跑贏銀債4厘保底息
【港元定存】恒生罕有加港元定存 半年期享2.1厘
【港元定存】恒生罕有加港元定存 半年期享2.1厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款