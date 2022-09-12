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【中秋銷情】新地十五大商場人財兩旺　人流生意按年增15%

商業 13:34 2022/09/12

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中秋節3日假期，新地十五大商場指，3天人流、生意按年增15%。（新地資料圖片）

中秋節3日假期，新地十五大商場指，3天人流、生意按年增15%。

【經濟復常】海港城1月至8月人流、車流升1成　全年引進100間新店

【中秋好去處】第十屆運動博覽　有現役或退役運動員品牌小店

新鴻基地產有限公司執行董事馮秀炎表示，本地零售市道逐漸回暖，剛過去7月的本地零售業總銷貨額估計為283億港元，較去年同月上升4.1%，遠超預期，本地就業市場持續改善及政府電子消費券帶動，市民消費信心向好，促使更願意趁中秋到商場消遣過節。

餐飲方面，隨著接種疫苗市民增加，又適逢今年中秋節正日碰巧星期六，連帶午市、晚市均近乎滿座。零售市道方面，珠寶手錶銷售因年尾嫁娶加上金價回落，帶動龍鳳手鐲及金飾銷情理想。

展望下半年，就業率和市民收入持續改善，加上十月政府電子消費券即將發放第二浪，料可再度刺激消費，預料市面氣氛會持續向好。

新鴻基地產（簡稱新地）十五大商場包括apm、大埔超級城、世貿中心、新太陽廣場、元朗廣場、柴灣新翠商場、上水新都廣場等。

【中秋好去處】一文看清中秋活動及市集！　一日團參加者可乘搭姜濤xDo姐主題纜車

編輯：梁巧恩

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