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【英女王逝世】生前仍飼有兩犬 次子安德魯將代為照顧

環球社會熱點 13:58 2022/09/12

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英女王熱愛養狗眾所周知，生前最後時光仍有兩愛犬在旁。英女王次子安德魯王子發言人表示，安德魯及其前妻莎拉將代為照顧英女王留下兩隻哥基犬。有消息人士指，雖然安德魯及莎拉已經離婚多年，但莎拉多年來通過放狗和騎馬話題，和英女王保持密切關係。

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英女王一生飼養逾30隻哥基犬，大部分已經離世，僅剩近年作為禮物收到的Muick及Sandy。安德魯（Prince Andrew）發言人確認，Muick及Sandy將由安德魯及莎拉（Sarah）代為照顧。

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安德魯在2021年封城期間，曾贈送英女王一隻哥基犬Muick 及一隻哥基及臘腸狗混種Fergus。但Fergus在同年5月已離世，隨後安德魯兩個女兒比特麗斯（Princess Beatrice） 及尤金妮（Princess Eugenie）公主在英女王95歲生日時，再送哥基犬Sandy填補Fergus的位置。

安德魯及莎拉雖已於1996年離婚，但兩人仍一齊住在位於溫莎的王室豪華小屋（Royal Lodge）。《電訊報》引述消息人士報道，莎拉多年來仍透過放狗及騎馬話題，和英女王保持密切聯繫。王室專家蘇厄德（Ingrid Seward）上周六（10日）曾指，安德魯照顧哥基犬是最好安排，坦言因為對方現時無事可做。

拜登引用英女王名言悼念911恐襲 將親赴英女王國葬 【下一頁】

據報Muick及Fergus都由英女王命名，其中Fergus是紀念女王的叔叔﹑一戰中死亡的Cert Fergus Bowes-Lyon。而Muick讀音和Mick一樣，是以她離世時身處的蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）內景點Loch Muick湖泊命名。英女王御用服裝師Angela Kelly形容，兩隻狗狗可愛及有趣，經常陪同女王在公園散步。

英女王父親喬治六世（George VI）在她童年時，曾贈送一隻名為Dookie的雄性哥基犬，並在她18歲生日時，再送一隻名為Susan的雌性哥基。英女王一生飼養的逾30隻哥基中，大部分是Susan後代，但最後一隻已於2018年離世。據報一眾哥基擁有獨立房間，廚師會為他們製作新鮮兔肉及牛肉。已故王妃戴安娜（Princess Diana）曾形容，他們是「移動地毯」（moving carpet）。

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責任編輯：李俊儀

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