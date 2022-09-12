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【美股焦點】激進投資者Dan Loeb放棄要求迪士尼分拆ESPN

股市 12:52 2022/09/12

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【美股焦點】激進投資者Dan Loeb放棄要求迪士尼分拆ESPN

近日激進投資者Dan Loeb放棄呼籲華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS） 分拆 ESPN，稱他已更好地了解體育網絡對媒體巨頭全球增長的潛力。 

Dan Loeb旗下Third Point LLC上個月收購了迪士尼的股份，並呼籲分拆 ESPN以降低對母公司的影響力，但遭到迪士尼高管拒絕。Dan Loeb周日在Twitter 發文指，他期待看到 ESPN 負責人James Pitaro的增長及創新計劃，「作為迪士尼的一部分產生相當大的協同效應」。

有外電訪問迪士尼行政總裁Bob Chapek對於ESPN 的想法。Chapek指出，公司收到了很多企業查詢是否願意將出售ESPN給他們，這說明了體育和廣告業務的力量，相信ESPN在迪士尼內將更有利於展示相關潛質。

Bob Chapek 亦周日在粉絲盛會D23博覽會上的 2022 年迪士尼傳奇獎上發表講話，今年Chapek 竭盡全力避免使用去年所提及的「M-word」 or metaverse，但指出：「迪士尼絕對是一種生活方式，問題是，我們如何利用下一代故事講述方式展現迪士尼的生活方式，然後提供獨特的體驗」。

他透露，一直在集思廣益，利用增強現實及其他技術為說故事帶來新方式。Chapek 舉了一個早期的例子，一部 8 分鐘的增強現實電影本週在 Disney+ 上首映。Chapek 說：「這可能是一個真正的巨大催化劑，它將在那裡出現，可能會在5到10年後。」

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編輯：李哲毅

美股 華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS）

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