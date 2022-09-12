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【芯片大戰】Intel美國芯片廠動工　料可提供3,000個職位

科技 12:47 2022/09/12

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為應對全球芯片短缺，美國大力推動國內半導體製造業，更推出芯片法案（CHIPS Act），提供科補貼以支持科企在中國境外興建高科技工廠。為響應美國政府，Intel投資200億美元（約1,570億港元）於俄亥俄州興建半導體新工廠，並於上周五（9日）正式動工。

【M3芯片】傳蘋果啟動M3芯片核心設計　採用台積電N3E工藝

綜合外媒報道，這所耗資200億美元（約1,570億港元）的半導體新工廠，位置坐落距離俄亥俄州首府哥倫布市49公里外的利金郡 （Licking），占地近1000英畝，是美國通過芯片法案後首批動工的國內芯片工廠之一，亦是Intel未來10年在俄亥俄州1,000億美元（約7,839億港元）投資計劃的一部分。

美國總統拜登出席這所新工廠的動工典禮並發表講話稱，由於已簽定芯片法案，俄亥俄州製造和美國製造不再是口號，而是現在進行式。Intel行政總監Pat Gelsinger表示，該新工廠的誕生是政府和企業攜手合作的例證，證明芯片法案對美國的重要性。預料工廠將創造3000個內部職位、7000個建設工程就業機會。

此外，為應對美國人才短缺問題，Gelsinger指，Intel將投入1770萬美元（約1,389億港元）培育人。

【衛星通訊】中國研首顆「北斗短報文芯片」　助智能手機獲衛星通訊能力

【Intel聯手】聯發科藉Intel旗下製程技術　打造智能裝置芯片

責任編輯：殷凱怡

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