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【蘋果iPhone】蘋果擬推iPhone訂閱制　彭博：將於今年年底登場

科技 13:40 2022/09/12

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彭博記者Mark Gurman指出，蘋果內部正積極地測試iPhone訂閱服務，預計將在今年底或明年推出。

蘋果（Apple）上周舉行秋季發布會，帶來iPhone 14系列，其中iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max兩款手機的新設計，更是引來大眾熱烈的迴響。惟令人失望的是，傳聞已久的「iPhone 訂閱制」則未有同步公開。不到一星期，彭博記者Mark Gurman就在最新的專欄文章指出，雖然這項服務目前尚未登場，但預計最快可於今年年底推出。

【iPhone 14】iPhone 14系列及Apple Watch開放預售　供應充足

【蘋果發布會】手機界最強鏡頭？　蘋果iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max　配備4,800萬像素鏡頭

【蘋果發布會】蘋果iPhone 14、iPhone 14 Plus新增紫色　最平6,899元入手

據Mark Gurman的文章指出，蘋果內部正積極地測試iPhone訂閱服務，預計將在今年底或明年推出。Mark Gurman較早前就提出，此方案可以視為Apple One訂閱方案的擴大版本，不但綁定蘋果服務內容，如iCloud、Apple Music，或是Apple TV+等服務，也可以讓消費者更容易以「租賃」形式購買蘋果裝置，包括新款iPhone，或是Mac等。

惟到目前，官方仍未透露iPhone訂閱制相關的任何資訊。Mark Gurman就認為，此「訂閱方案」可能會在未來幾周內對外公布。

【Apple Care】蘋果更新AppleCare+服務計畫　不再限維修次數

責任編輯：曾曉汶

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