【蘋果iPhone】蘋果擬推iPhone訂閱制　彭博：將於今年年底登場

▲ 彭博記者Mark Gurman指出，蘋果內部正積極地測試iPhone訂閱服務，預計將在今年底或明年推出。

蘋果（Apple）上周舉行秋季發布會，帶來iPhone 14系列，其中iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max兩款手機的新設計，更是引來大眾熱烈的迴響。惟令人失望的是，傳聞已久的「iPhone 訂閱制」則未有同步公開。不到一星期，彭博記者Mark Gurman就在最新的專欄文章指出，雖然這項服務目前尚未登場，但預計最快可於今年年底推出。

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據Mark Gurman的文章指出，蘋果內部正積極地測試iPhone訂閱服務，預計將在今年底或明年推出。Mark Gurman較早前就提出，此方案可以視為Apple One訂閱方案的擴大版本，不但綁定蘋果服務內容，如iCloud、Apple Music，或是Apple TV+等服務，也可以讓消費者更容易以「租賃」形式購買蘋果裝置，包括新款iPhone，或是Mac等。

惟到目前，官方仍未透露iPhone訂閱制相關的任何資訊。Mark Gurman就認為，此「訂閱方案」可能會在未來幾周內對外公布。

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責任編輯：曾曉汶

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