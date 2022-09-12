英女王於戴安娜車禍後留蘇格蘭 女兒揭為保護威廉哈里

英女王伊利沙伯二世上周四（8日）駕崩，女兒安妮公主數年前接受的一段訪問首度公開。安妮公主為英女王於戴安娜發生車禍後拒即時返回倫敦、留在蘇格蘭的決定辯護，形容母親所做的決定最正確，是為保護當時仍年幼的兩名侄兒威廉和哈里。

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安妮公主（Princess Anne）2017年接受英國獨立電視台（ITV）訪問，談及戴安娜（Princess Diana）1997年於巴黎發生車禍後，母親英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）留在蘇格蘭巴爾莫勒爾（Balmoral）引起爭議一事。

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安妮認為母親當年做法完全正確，指所有思想正確的家長都應該知道，本來可以選擇把喪母的孩子帶回倫敦，但這個做法顯然並非更好。

威廉（Prince William）和哈里（Prince Harry）喪母時分別年僅15歲和12歲。安妮指英女王決定與威廉哈里留在巴爾莫勒爾，是為了保護兩名孫子暫避倫敦的喧囂，有更多時間療傷。

當被問到英女王是否把孫子放在首位時，安妮就回答當然是。她認為如果兩名侄子當年離開巴爾莫勒爾前往其他地方，都會難以應對喪母之痛。

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戴安娜的長姐Sarah McCorquodale也曾支持英女王的決定，稱如果她是英女王也會這樣做。她指英女王作為祖母看見兩名孫子剛喪母，為甚麽還要帶他們返回倫敦，而非在家人的支持下克服難關。

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責任編輯：鄭錦玲