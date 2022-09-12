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【烏克蘭戰爭】烏批俄襲民間基建 報復戰事失利

環球政治 12:35 2022/09/12

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烏克蘭軍隊早前對被俄羅斯佔領地區展開反擊，並稱收復大片領土。烏方日前批評俄軍，因戰事失利報復性攻擊民間基建，導致哈爾科夫及附近地區大範圍停電。俄羅斯否認蓄意襲擊民間設施。

歐盟拒對俄氣價格封頂 同意開徵能源暴利稅 【下一頁】

烏克蘭官員表示，哈爾科夫（Kharkiv）地區的供水設施及燎煤發電廠遭到俄軍報復性襲擊，導致當地大規模停電。總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）狠批，俄軍旨在讓當地失去電力及暖氣供應。

澤連斯基周日（11日）指俄軍攻擊導致哈爾科夫及頓涅茨克（Donetsk）全面停電，札波羅熱（Zaporizhzhia）﹑第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）及蘇梅（Sumy）部分地區停電。

總統幕僚波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，烏克蘭其中一大電廠﹑哈爾科夫CHPP-5發電廠遇襲，批評俄軍行動是懦夫行為。美國駐烏克蘭大使布林克（Bridget Brink）亦譴責事件，指俄軍襲擊明顯報復烏東戰事失利。

【英女王逝世】全球領袖悼念 包括俄烏總統 【下一頁】

烏軍早前在烏東及南部展開反擊，總司令扎盧日內（Valeriy Zaluzhnyi）聲稱自月初起已收復超過3,000平方米地區的控制權。澤連斯基指烏軍在東北部的攻勢可能是半年多戰爭以來的突破，如獲更多強力武器援助，料冬天可收復更多地區。

防長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）指烏軍需堅守延長的補給線，防止俄軍反擊再次失去有關地區。但列茲尼科夫指今次烏軍攻勢較想像中有效果，顯示俄軍是會被打敗，預示烏軍攻勢將更加猛烈。烏國軍事專家估計，攻勢可能推進至盧甘斯克（Luhansk）地區。

俄烏戰爭爆發後，繼在基輔地區失利後，今次是俄軍半年來最大一次戰事失利。俄方否認蓄意襲擊民間設施，暫時未有提及戰事失利消息，引發俄國內部部分支持政府人士不滿，甚至呼籲總統普京（Vladimir Putin）立即改變確保最終勝利。

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責任編輯：吳漢培

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