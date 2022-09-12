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碧咸夫婦感兒子被親家奪走 夏季旅行成婆媳不和原因

環球社會熱點 11:25 2022/09/12

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英國著名前球星碧咸大仔Brooklyn與老婆Nicola Peltz今年初正式結婚，惟婚後一直有婆媳不和消息傳出。有消息人士指，碧咸夫婦不滿大仔Brooklyn夏季未和他們一齊渡假，感覺兒子被親家奪走，造成雙方關係緊張。據報碧咸嫂已邀請Brooklyn夫婦出席時裝周活動，但尚未知對方會否出席。

碧咸新抱無諗過著奶奶品牌婚紗 婚禮首曲變母子開舞 【下一頁】

碧咸（David Beckham）夫婦和Brooklyn太太Nicola Peltz關係不和消息已盛傳數月，《每日郵報》引述消息人士指，自Brooklyn於4月結婚後，新婚夫婦僅和碧咸夫婦於7月時在意大利見過一次。碧咸夫婦今年夏天享受遊艇假期，但Brooklyn夫婦卻全程未有參與，兩人選擇在美國佛州（Florida）和Nicola家人一起渡假。

自次之後婆媳不和的消息不斷傳出，包括碧咸嫂維多利亞（Victoria Beckham）在Brooklyn婚禮上搶風頭、Nicola拒絕穿碧咸嫂旗下品牌婚紗等。而Brooklyn不斷增添和Nicola相關的紋身，更令碧咸夫婦感到兒子被親家家族奪走。

而Nicola母親Claudia Heffner Peltz曾為超模，現時是美國名媛，擁有據報多場大型派對及慈善活動的經驗。據報Claudia決定婚禮多個細節，包括只舉行一場婚禮等。而Nicola本人亦曾表示希望母親成為她婚禮策劃師，她接受《Wonderland》雜誌採訪時亦透露，母親在婚禮上幫了自己很多。

碧咸大仔自爆有百個紋身 70個係為向老婆示愛 【下一頁】

Nicola亦曾在接受《Tatler》訪問時亦透露，Brooklyn亦聽從其父親Nelson Peltz事業上的建議，曾主動致電對方詢問意見，Nicola對此亦喜見樂聞，很高興丈夫向父親學習。報道亦引述碧咸夫婦身邊消息人士指，Nicola家族可為Brooklyn提供碧咸夫婦無法提供的資源，令兩人對事態發展感到不安，憂慮兩人關係不平等，Nicola會傷害Brooklyn，而兒子則在不清楚事態下為Nicola作出很多犧牲。

碧咸嫂據報已邀請Brooklyn夫婦，出席本月底於巴黎舉辦的時裝周活動。但消息人士同時透露，現時仍未知Brooklyn夫婦會否出席，但強調幾乎所有人都期待兩人到來，碧咸一家能夠團聚。

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責任編輯：李俊儀

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