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拜登引用英女王名言悼念911恐襲 將親赴英女王國葬

環球社會熱點 11:08 2022/09/12

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英女王伊利沙伯二世上周四（8日）駕崩，多國政要將於下周一（19日）出席英女王的國葬儀式。美國總統拜登宣布將會親赴英女王的葬禮，發表悼念911事件演説時，更引用英女王當年慰問911受害者家屬的名言。

【英女王逝世】瞻仰靈柩不准拍照 料大排長龍 【下一頁】

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的國葬下周一（19日）將於西敏寺大教堂舉行。白宮表示拜登（Joe Biden）與第一夫人吉爾（Jill Biden）已接受邀請，會親自到英國出席英女王葬禮。

周日（11日）為美國911恐襲21周年，拜登於五角大樓出席悼念儀式。一架飛機在21年前同日早上9點37分撞向國防部五角大樓，出席悼念儀式的眾人在周日同樣時間默哀致意。

拜登發表演説，指911事件已發生21年，但大家仍然信守承諾永不忘記。他了解到911恐襲對美國乃至全球的影響，向近3,000名遇難者表達哀悼。

他更引用英女王當年慰問911遇難者家屬及美國人的一句話：「悲痛是我們為愛付出的代價。」（Grief is the price we pay for love.）

【英女王逝世】國葬19日舉行 一文看懂喪禮安排 【下一頁】

拜登指911恐襲當日，美國的故事本身就已經改寫了。但他譴責一眾恐怖分子試圖摧毀美國堅強的一面，但這一點是永遠無法改變。

他強調美國多年來致力打擊恐怖勢力，包括花費10年時間追捕及擊殺基地組織（al-Qaeda，音譯阿爾蓋達）前領袖兼911事件主謀拉登（Osama bin Laden），並於8月初在阿富汗擊斃基地組織頭目扎瓦希里（Ayman al-Zawahiri）。

拜登指美國永遠不會忘記、放棄及停止打擊恐怖勢力，而扎瓦希里再也無法威脅美國人民。他更呼籲國民團結，銘記在那段黑暗時光中曾互相關心和照顧彼此。

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責任編輯：鄭錦玲

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