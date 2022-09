拜登引用英女王名言悼念911恐襲 將親赴英女王國葬

英女王伊利沙伯二世上周四(8日)駕崩,多國政要將於下周一(19日)出席英女王的國葬儀式。美國總統拜登宣布將會親赴英女王的葬禮,發表悼念911事件演説時,更引用英女王當年慰問911受害者家屬的名言。

英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)的國葬下周一(19日)將於西敏寺大教堂舉行。白宮表示拜登(Joe Biden)與第一夫人吉爾(Jill Biden)已接受邀請,會親自到英國出席英女王葬禮。

周日(11日)為美國911恐襲21周年,拜登於五角大樓出席悼念儀式。一架飛機在21年前同日早上9點37分撞向國防部五角大樓,出席悼念儀式的眾人在周日同樣時間默哀致意。

拜登發表演説,指911事件已發生21年,但大家仍然信守承諾永不忘記。他了解到911恐襲對美國乃至全球的影響,向近3,000名遇難者表達哀悼。

他更引用英女王當年慰問911遇難者家屬及美國人的一句話:「悲痛是我們為愛付出的代價。」(Grief is the price we pay for love.)

拜登指911恐襲當日,美國的故事本身就已經改寫了。但他譴責一眾恐怖分子試圖摧毀美國堅強的一面,但這一點是永遠無法改變。

他強調美國多年來致力打擊恐怖勢力,包括花費10年時間追捕及擊殺基地組織(al-Qaeda,音譯阿爾蓋達)前領袖兼911事件主謀拉登(Osama bin Laden),並於8月初在阿富汗擊斃基地組織頭目扎瓦希里(Ayman al-Zawahiri)。

拜登指美國永遠不會忘記、放棄及停止打擊恐怖勢力,而扎瓦希里再也無法威脅美國人民。他更呼籲國民團結,銘記在那段黑暗時光中曾互相關心和照顧彼此。

