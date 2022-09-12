【英女王逝世】瞻仰靈柩不准拍照 料大排長龍

英女王伊利沙伯二世上周逝世，靈柩已送往蘇格蘭愛丁堡，準備運回倫敦舉行國葬。王室亦公布連串瞻公眾仰靈柩期間的規定，其中包括不可拍照。王室亦提醒大眾，屆時等候人數眾多，緊記做好準備。

【英女王逝世】國葬19日舉行 一文看懂喪禮安排 【下一頁】

英女王靈柩抵達愛丁堡後，在當地逗留至周二（13日）再經由英國皇家空軍軍機運回倫敦，並轉移至國會大樓的西敏廳（Westminster Hall）。靈柩周三（14日）起開放公眾瞻仰，直至下周一（19日）舉行國葬。

王室公布瞻仰期間的嚴格規定，民眾需接受如機場安檢般檢查，只可攜帶一個小型袋入場，而且只允許有一個拉鏈口。民眾亦不可攜同非透明水樽﹑花束或其他悼念物品如蠟燭等入內，花束只可在格林公園（Green Park）指定地點擺放。

【英女王逝世】哈里威廉伉儷同場亮相 2年半來首次 【下一頁】

王室亦呼籲民眾在瞻仰期間在西敏廳保持肅靜，任何有違廳內莊嚴氣氛之舉將不被容許，違者會遭要求離開。同時，西敏廳內或安全檢查期間，民眾不可攝影或使用手提電話。

由於估計前來瞻仰的人數眾多，王室提醒民眾或需排隊等候多時，呼籲民眾可攜同食物和飲品在等候期間享用，但要求進入西敏廳前需享用完畢。英國氣象局表示，倫敦周三至下周一天氣保持乾爽，降雨機率小於10%。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培