【美股期貨】美滙彈1%環球滙市急插　道指期貨曾瀉逾604點　納指期貨挫3%（不斷更新）

美國通脹數據公布前後，股市兩個樣，8月CPI達8.3%，超預期，反映儲局仍需以強硬的加息手段遏止通脹，美滙指數反彈，美股期貨急瀉，道指期貨瀉逾604點，納指期貨跌3%。

環球滙市急插：

貨幣 兌美元最新報 變幅 日圓 144.64 -1.3% 歐元 1.0014 -1.1% 英鎊 1.1536 -1.5% 離岸人民幣 6.9756 -0.8%

【美國加息】美9月加息0.75厘機會達100% 兩成機會加息1厘 美短債息飈至逾3.7厘 超金融海嘯

【美股焦點】美國8月份通脹較預期強勁 分析師對美股受惠暫停加息期望恐落空

【美國經濟數據】美國8月CPI按年放緩至8.3% 按月升0.1% 超預期

即市走勢：

【20：49】美滙指數反彈0.7%至109.1

【20：30】美國8月CPI由8.5%放緩至8.3%，符預期，按月縮0.1%，核心CPI仍達6.1%，按月為0.3%。

【19：50】美滙指數再跌，失守108關，由日前高位110.79計，已累跌2.7%，比特幣（Bitcoin）升至22538美元，已由月內低位18548.6元累升約4000美元或22%。歐元再升0.6%至1.018，日圓再跌0.6%至142.04。

【19：40】【德國經濟】德國8月CPI終值7.9% 續企歷史高位

【19：19】【德國危機】德國經濟信心 跌至08年金融風暴後低位

【18：06】道指期貨升132點，納指期貨升0.4%，標指期貨升17點。

【12：21】道指期貨升5點，報32503點；納指期貨升4點，報12827點。

【12：15】【俄烏戰爭】索尼已將在俄音樂業務出售 轉讓予當地公司

【10：59】【裁員潮】高盛料最快下周重啟裁員計劃 將削減約500個銀行家職位

【10：36】【任天堂】新國民遊戲《Splatoon3》開售破紀錄 任天堂股價升逾5%

【09：45】【生物科技】拜登簽令擴大生物製造抗華

【09：58】【AAPL】市場看好iPhone 14 Pro Max可成最暢銷手機型號、蘋果周一急升 股價下一推動力是甚麼？

==以下9月12日（周一）股市==

美國消費者對通脹預期降，市場憧憬俄烏戰爭地緣危機憂慮降溫，但俄羅斯表示戰火不會停，直至實現目標，歐元由急升1.5%，到收窄至升0.7% ； 美滙指數跌幅收窄，歐美股反覆向好。美股本周五「四巫日」（四期結算），走勢恐添波動。

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ADR收市 蔚來ADR狂飈：

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道指最多升352點，收市升229點，報32381點；標指漲1.1%，報4110點；納指漲1.3%，報12266點。iPhone 14系列新款手機預訂需求勁，蘋果股價漲3.9%。

紐約聯儲銀行消費者月度調查報告顯示，美國8月一年期通脹預期降至5.7%，前值報6.2%。期內，三年期通脹預期降至2.8%，前值報3.2%，為2020年11月以來最低水平 ； 主要由於汽油價格回落。

消費者認為8月份失業的可能性低於7月份；如果他們失業，找到新工作的可能性更高。8月份美國消費者辭職的可能性為自2021年3月份以來最低。

市場預期美國通脹見頂，本周關注周二發布的通脹數據，投資界預期由8.5%放緩至8%，惟仍處高位 ； 多位儲局官員過去1周言論均維持鷹派，市場預期加息0.75厘的機會率高達9成。

諾貝爾經濟學獎得主克魯明（Paul Krugman）表示，由於美元作為主要儲備貨幣，聯儲局加息對全球經濟殺傷力大。因此，聯儲局在作出決定時，不宜單看其壓抑通脹的效應，更要評估其對全球經濟帶來的打擊，但相信聯儲局對全球經濟的關注度很低。

歐股收市升1.76%，德國DAX指數急漲2.4%。

儲局官員言論：

【儲局官員】沃勒：贊成本月再次大幅加息 預加息周期至少到明年年初

【儲局官員】布拉德：強烈傾向9月再加0.75厘 市場對明年下半年會減息出現誤判

【儲局官員】埃文斯：8月通脹數據決定9月加息幅度 通脹輕微降溫不會影響加息至4厘目標

【00：53】美元兌瑞郎日內跌幅達到1%，報0.9508

【00：30】美股流媒體概念股上漲，fuboTV（美：FUBO）漲約6%，蘋果（美：AAPL）漲逾3%，亞馬遜（美：AMZN）漲近2%，Netflix（美：NFLX）、AT&T（美：T）漲逾1%。

【23：56】黃金價格上漲1.0%，現貨黃金暫報1734.52美元，紐約黃金期貨暫報1746.10美元。

【23：55】ING全球市場主管Chris Turner：經過6月銀行假期的調整，數據有點難以解讀，認為英國央行將更加注意明天的8月就業數據，以了解英國勞動力市場緊張情況。綜合來看，預計英國央行在9月22日將再次加息50個基點

【23：45】歐股收市大幅造好，德股勁升2.4%，法股收高1.95%，英股漲1.66%，泛歐STOXX 600指數升1.76%

【23：05】美股太陽能板塊下跌，阿特斯太陽能（美：CSIQ）跌6.3%，Sunworks（美：SUNW）跌5.8%，Beam Global（美：BEEM）跌5.35%，Sunrun（美：RUN）跌4.53%，SunPower（美：SPWR）跌3.52%。

【23：03】美聯儲：汽油價格回落，強化高通脹問題正趨於緩和的希望

美國紐約聯儲銀行：最新消費者月度調查報告顯示，美國8月一年期通脹預期降至5.7%，前值6.2%。8月三年期通脹預期降至2.8%，前值3.2%。

【22：46】市場消息：高盛計劃從本月起裁減數百人。

【22：00】美股高開後升幅擴大，道指一度升296點，標指升1.1%，納指升1.2%。

【21：30】道指高開122點，報32274點，納指升0.5%，報12171點，標指升23點，報4091點。

【19：01】道指期貨升101點，報32253點，納指期貨升0.4%，報12641點，標指升16點，報4084點。

【11：00】中秋節假期，中國、香港及南韓休市一天。日本內閣宫房長官表示，將在適當時間放鬆入境管制，日本媒體指，允許到日本的旅客自由行，取消入境旅客上限及恢復免簽證規定，最快可能本周決定，新規將適用接種3劑疫苗及持陰性檢測結果的旅客，日圓續軟，日本股市大升1%，日圓兌美元報142.74，每百日圓兌港元徘徊5.5算關口。

上周五美股收市情況：

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記者：譚志偉

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