【美股期貨】歐元急升逾1%　因烏克蘭反擊及俄羅斯傳聞　道指期貨升101點（不斷更新）

歐元急升1.5%，由於烏克蘭反擊，以及俄羅斯莫斯科傳不利消息，刺激歐元滙價急升，英鎊亦升0.9%，美滙指數急跌1%，失守108關，不過，倘莫斯科消息屬假，滙市走勢隨時逆轉。歐股開市造好，美股期貨上揚，道指期貨升逾100點，納指期貨升0.4%。

美國本周關注周二發布的通脹數據，投資界預期由8.5%放緩至8%，惟仍處高位，多位儲局官員過去1周言論均維持鷹派，市場預期加息0.75厘的機會率高達9成。

不過，富時中國A50期貨跌0.7%，離岸人民幣升0.2%，港滙報7.8492。

儲局官員言論：

【儲局官員】沃勒：贊成本月再次大幅加息 預加息周期至少到明年年初

【儲局官員】布拉德：強烈傾向9月再加0.75厘 市場對明年下半年會減息出現誤判

【儲局官員】埃文斯：8月通脹數據決定9月加息幅度 通脹輕微降溫不會影響加息至4厘目標

【19：01】道指期貨升101點，報32253點，納指期貨升0.4%，報12641點，標指升16點，報4084點。

【11：00】中秋節假期，中國、香港及南韓休市一天。日本內閣宫房長官表示，將在適當時間放鬆入境管制，日本媒體指，允許到日本的旅客自由行，取消入境旅客上限及恢復免簽證規定，最快可能本周決定，新規將適用接種3劑疫苗及持陰性檢測結果的旅客，日圓續軟，日本股市大升1%，日圓兌美元報142.74，每百日圓兌港元徘徊5.5算關口。

上周五美股收市情況：

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記者：譚志偉