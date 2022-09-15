【美股收市】納指彈0.7%　道指微升　Tesla抽高3.6%

美國通脹問題仍未解決，雖然汽油價格在8月下降，但生產商面臨服務和商品成本上升，惠譽大幅下調全球GDP預期，原因是供應衝擊和全球央行加息速度加快 ; 美股反彈動力未算太足夠，道指一度反彈超過170點，其後反覆靠穩。

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截至4時收市，道指升30點，報31135點；標指升13點，報3946點；納指升86點或0.74%，報11719點。特斯拉(Tesla)彈3.6%，強生批准50億元回購股份計劃，漲2.1%。

美國8月PPI最終需求按年升8.7%，低於預期的8.8%，前值為9.8%，按月變幅為負0.1%，符合市場預期，前值為負0.5%。

日本警告干預日圓滙價下，日圓反彈1%至143.15，美滙指數回軟，至109.67水平。

美國30年期按息升穿6厘，較去年同期高一倍，創下2008年以來最高水平。

Mobius Capital Partners聯合創始人麥樸思表示，聯儲局毫無疑問有一項策略，就是確保利率高於通脹率，並且相信這是扼殺通脹的辦法，因此通脹率在8%左右，利率就要在9厘。

據國際市場新聞社（MNI）消息，歐洲央行管委Kazaks表示，歐洲央行可能會在明年2月之後繼續加息。

評級機構惠譽表示，目前預計2022年全球GDP將增長2.4%，此前預期為3.5%，2023年僅增長1.7%。惠譽指大幅下調全球GDP預期，原因是供應衝擊和全球央行加息速度加快。

惠譽預計美國經濟在2022年和2023年分別增長1.7%和0.5%，與此前預期相比分別下調了1.2和1個百分點；預計歐元區和英國將在今年晚些時候進入衰退，預計美國將在2023年年中開始溫和衰退。

【美國經濟數據】美國8月PPI按年升8.7% 升幅少過預期

即市走勢︰

【01：34】尚乘數科(美：HKD)盤中停牌，停牌前漲逾198%，股價報137.45美元。

【01：19】法國總理表示，法國將在2023年保持電力和天然氣價格15%的增長，並為1200萬家庭提供額外支持

【01：15】據華爾街日報報道，Netflix(美：NFLX)估計到2023年底，廣告支持的觀眾層將達到4000萬，Netflix股價漲近3%；另有市場消息，Netflix稱將從動畫電影製作業務中裁減30名員工。

【00：31】紐約期油向上觸及90美元，漲幅逾3%。

【00：27】Verizon(美：VZ)股價跌1%，CEO預計第三季度無線用戶將減少。

【00：10】歐盟普通法院維持針對谷歌母公司Alphabet的反壟斷裁決，但將其罰款從43.4億歐元降至41.25億歐元（約41.2億美元）。

【23：45】歐股收市下跌，德股跌1.2%，法股跌0.4%，英股跌1.5%，泛歐STOXX 600指數跌0.86%

【23：18】油價造好，布蘭特原油漲幅達2%，報95.34美元，紐約期油漲2.44%。

【22：45】道指升勢未見擴大，現升72點，納指升0.5%

【22：11】道指微升80點 納指升0.5%

【21：31】道指開市微升66點，納指升0.4%。

【18：05】道指期貨升105點，納指期貨升58點或0.5%

【12：07】道指期貨升65點，報31277點；標指期貨升7點，報3957點；納指期貨升21點或0.2%，報12136點。

【12：07】【日圓匯價】美國CPI超預期、日圓再現「5.4算」 日本財相：觀察到投機行為、不排除干預匯市

【10：08】【美國加息】Cathie Wood：聯儲局加息遏通脹是錯誤、更擔心通縮問題 美國步入衰退將緩和物價上升壓力

【09：38】【TSLA】Tesla高管暗示將推出一款廉價電動車 目標要「高產高銷量」

【09：27】【美國加息】前財長薩默斯︰加息1厘比加0.5厘更能加強儲局公信力 市場最新料加息1厘機率達33%

【09：23】【美國加息】「新債王」岡拉克憂儲局猛加息反拖累經濟 料美股將下跌兩成至10月中旬

【08：27】【中概股審計】據報美國PCAOB人員最快今周來港 查閱在美上市中概股審計底稿

【06：07】【油價】拜登政府傳計劃80美元托油價 買回原油作儲備 油價低位彈

【石Sir一周前瞻及異動股】中國電力、哈爾濱電氣、中國有色礦業

==以下9月13日（周二）股市==

自2008年9月14至15日雷曼兄弟爆煲，觸發環球金融海嘯，令9月一直被視為股災月，至今正好是14周年，環球因通脹失控再次急瀉，道指曾挫逾1300點。截至4點收市，道指瀉1276點或3.9%，報31104點；標指及納指分別急挫4.3%及5.2%，報3932點和11633點。

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美國通脹數據公布前後，股市兩個樣，8月CPI達8.3%，超預期，反映儲局仍需以強硬的加息手段遏止通脹，美滙指數反彈 ； 美短債息抽升；2年期債息升0.179厘，報3.7497厘，為2007年底以來高位；10年期債息升0.054厘，報3.416厘。美國國債5年至30年期收益率曲線一度倒掛9.6基點，幅度為6月以來最大。

美滙指數衝110關，升1.42%，報109.87。G10市場中，挪威克朗、紐元、澳幣均跌逾2%。

花旗摩通警告交易收入腰斬，花旗集團首席財務官Mark Mason警告稱，由於專注於證券化產品的業務放緩，拖累固定收益交易收入，第三季度的交易收入可能下降。Mason表示，投資銀行業務收入可能會下降50%，與華爾街遭遇的整體放緩一致。

摩根大通亦指，投資銀行業務的中間費收入第三季度或至多下降50%，因為在通脹前景難明、聯儲會升息和美國經濟可能衰退的情況下，客戶選擇離場觀望。

聯儲局將在9月20日至21日召開議息會議。8月CPI是會議前發布的最後一個重大數據。8月CPI數據公布後，市場普遍預計儲局將在下周連續第三次加息75個基點。

野村首間大行估加息1厘 美滙衝110關

野村證券經濟學家預計，儲局將在下周加息1厘。這使得野村成為首家預計可能加息1厘的華爾街大行。

據市場消息，推特（美：TWTR）股東在股東特別會議上投票贊成馬斯克440億美元的收購要約，推特股價小幅走高，漲0.8%。

歐股轉跌，英、法及德國股市分別跌1.2%、1.4%及1.6%。

貨幣 兌美元最新報 變幅 日圓 144.58 -1.2% 歐元 0.9970 -1.5% 英鎊 1.1493 -1.6% 離岸人民幣 6.9828 -0.9% 澳元 0.6730 -2.3%

【美國加息】美9月加息0.75厘機會達100% 兩成機會加息1厘 美短債息飈至逾3.7厘 超金融海嘯

【美股焦點】美國8月份通脹較預期強勁 分析師對美股受惠暫停加息期望恐落空

【美國經濟數據】美國8月CPI按年放緩至8.3% 按月升0.1% 超預期

即市走勢：

【01：42】紐約8月黃金期貨收跌1.3%，報1717.40美元。

【01：31】標普500信息技術指數下跌3.9%，AMD（美：AMD）、西部數據（美：WDC）、英偉達（美：NVDA）跌幅居前，均跌逾7%。

【01：30】市場消息：拜登政府考慮以80美元左右的價格購買石油，以補充儲備。

【01：20】美、布兩油跌約3%，紐約期油報85.34美元，布蘭特期油報91.38美元。

【01：12】市場消息，推特（美：TWTR）股東在股東特別會議上，投票贊成馬斯克440億美元的收購要約，推特股價小幅走高，漲近1%。

【00：33】野村證券：預計美聯儲將在下周加息100個基點

【00：28】美短債息抽升，美國2年期國債收益率上漲20個基點至3.775厘

【00：24】摩根大通重申150美元/桶的油價預測

摩根大通表示，油價將被推高，因為需求增長超過供應，而天然氣、可再生能源等替代能源不能填補缺口。摩根大通能源策略全球主管Christyan Malek周二接受採訪時重申150美元/桶的油價預測。

【00：04】彭博社消息，保時捷IPO據稱吸引到紅牛（Red Bull）、挪威財富基金的出資承諾。大眾汽車考慮讓保時捷通過IPO獲得700至850億歐元估值，計劃本周末敲定其發行價指導區間。

【23：52】機構分析：通脹回升增加美聯儲加息100基點的可能性

高於預期的通脹率增加聯儲局可能採取更加強硬的政策立場的可能性，對下周利率決議的預期，從加息75個基點升至加息整整100個基點。CME美聯儲觀察顯示，美聯儲加息100個基點的可能性一度為20%，8月份CPI數據公布前的可能性為零。加息75個基點的可能性一度從90%降至80%。與此同時，市場對更積極貨幣政策的預期，推高美國國債收益率和美元。

【23：47】歐洲股市收盤全面下跌，德國DAX指數收跌1.59%，報13188點；英國富時100指數收跌1.17%，報7385點；法國CAC 40指數收跌1.39%，報6245點。泛歐STOXX 600指數收跌1.55%

【23：47】歐元兌美元再次跌破1算，跌幅1.3%至0.999。

【23：40】英國天然氣漲逾7%，刷新即市高位至373.000便士

【23：16】美股大型科技股下挫，Netflix（美：NFLX）跌6.2%，亞馬遜（美：AMZN）跌5.8%，Alphabet（美：GOOGL）、英特爾（美：INTC）跌約5%，微軟（美：MSFT）、特斯拉（美：TSLA）跌約4.3%，蘋果（美：AAPL）跌4%。

【22：48】道指挫849點，報31531點，此前曾急瀉911點；納指跌3.8%，報11799點，標指跌124點，報3985點。

【22：10】美股急瀉，道指開市後最多跌752點，納指跌3.4%。

【21：30】道指低開530點，報31858點，納指跌2.8%，報119286點，標指跌84點，報4026點。

【20：49】美滙指數反彈0.7%至109.1

【20：30】美國8月CPI由8.5%放緩至8.3%，符預期，按月縮0.1%，核心CPI仍達6.1%，按月為0.3%。

【19：50】美滙指數再跌，失守108關，由日前高位110.79計，已累跌2.7%，比特幣（Bitcoin）升至22538美元，已由月內低位18548.6元累升約4000美元或22%。歐元再升0.6%至1.018，日圓再跌0.6%至142.04。

【19：40】【德國經濟】德國8月CPI終值7.9% 續企歷史高位

【19：19】【德國危機】德國經濟信心 跌至08年金融風暴後低位

【18：06】道指期貨升132點，納指期貨升0.4%，標指期貨升17點。

【12：21】道指期貨升5點，報32503點；納指期貨升4點，報12827點。

【12：15】【俄烏戰爭】索尼已將在俄音樂業務出售 轉讓予當地公司

【10：59】【裁員潮】高盛料最快下周重啟裁員計劃 將削減約500個銀行家職位

【10：36】【任天堂】新國民遊戲《Splatoon3》開售破紀錄 任天堂股價升逾5%

【09：45】【生物科技】拜登簽令擴大生物製造抗華

【09：58】【AAPL】市場看好iPhone 14 Pro Max可成最暢銷手機型號、蘋果周一急升 股價下一推動力是甚麼？

==以下9月12日（周一）股市==

美國消費者對通脹預期降，市場憧憬俄烏戰爭地緣危機憂慮降溫，但俄羅斯表示戰火不會停，直至實現目標，歐元由急升1.5%，到收窄至升0.7% ； 美滙指數跌幅收窄，歐美股反覆向好。美股本周五「四巫日」（四期結算），走勢恐添波動。

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道指最多升352點，收市升229點，報32381點；標指漲1.1%，報4110點；納指漲1.3%，報12266點。iPhone 14系列新款手機預訂需求勁，蘋果股價漲3.9%。

紐約聯儲銀行消費者月度調查報告顯示，美國8月一年期通脹預期降至5.7%，前值報6.2%。期內，三年期通脹預期降至2.8%，前值報3.2%，為2020年11月以來最低水平 ； 主要由於汽油價格回落。

消費者認為8月份失業的可能性低於7月份；如果他們失業，找到新工作的可能性更高。8月份美國消費者辭職的可能性為自2021年3月份以來最低。

市場預期美國通脹見頂，本周關注周二發布的通脹數據，投資界預期由8.5%放緩至8%，惟仍處高位 ； 多位儲局官員過去1周言論均維持鷹派，市場預期加息0.75厘的機會率高達9成。

諾貝爾經濟學獎得主克魯明（Paul Krugman）表示，由於美元作為主要儲備貨幣，聯儲局加息對全球經濟殺傷力大。因此，聯儲局在作出決定時，不宜單看其壓抑通脹的效應，更要評估其對全球經濟帶來的打擊，但相信聯儲局對全球經濟的關注度很低。

歐股收市升1.76%，德國DAX指數急漲2.4%。

儲局官員言論：

【儲局官員】沃勒：贊成本月再次大幅加息 預加息周期至少到明年年初

【儲局官員】布拉德：強烈傾向9月再加0.75厘 市場對明年下半年會減息出現誤判

【儲局官員】埃文斯：8月通脹數據決定9月加息幅度 通脹輕微降溫不會影響加息至4厘目標

【00：53】美元兌瑞郎日內跌幅達到1%，報0.9508

【00：30】美股流媒體概念股上漲，fuboTV（美：FUBO）漲約6%，蘋果（美：AAPL）漲逾3%，亞馬遜（美：AMZN）漲近2%，Netflix（美：NFLX）、AT&T（美：T）漲逾1%。

【23：56】黃金價格上漲1.0%，現貨黃金暫報1734.52美元，紐約黃金期貨暫報1746.10美元。

【23：55】ING全球市場主管Chris Turner：經過6月銀行假期的調整，數據有點難以解讀，認為英國央行將更加注意明天的8月就業數據，以了解英國勞動力市場緊張情況。綜合來看，預計英國央行在9月22日將再次加息50個基點

【23：45】歐股收市大幅造好，德股勁升2.4%，法股收高1.95%，英股漲1.66%，泛歐STOXX 600指數升1.76%

【23：05】美股太陽能板塊下跌，阿特斯太陽能（美：CSIQ）跌6.3%，Sunworks（美：SUNW）跌5.8%，Beam Global（美：BEEM）跌5.35%，Sunrun（美：RUN）跌4.53%，SunPower（美：SPWR）跌3.52%。

【23：03】美聯儲：汽油價格回落，強化高通脹問題正趨於緩和的希望

美國紐約聯儲銀行：最新消費者月度調查報告顯示，美國8月一年期通脹預期降至5.7%，前值6.2%。8月三年期通脹預期降至2.8%，前值3.2%。

【22：46】市場消息：高盛計劃從本月起裁減數百人。

【22：00】美股高開後升幅擴大，道指一度升296點，標指升1.1%，納指升1.2%。

【21：30】道指高開122點，報32274點，納指升0.5%，報12171點，標指升23點，報4091點。

【19：01】道指期貨升101點，報32253點，納指期貨升0.4%，報12641點，標指升16點，報4084點。

【11：00】中秋節假期，中國、香港及南韓休市一天。日本內閣宫房長官表示，將在適當時間放鬆入境管制，日本媒體指，允許到日本的旅客自由行，取消入境旅客上限及恢復免簽證規定，最快可能本周決定，新規將適用接種3劑疫苗及持陰性檢測結果的旅客，日圓續軟，日本股市大升1%，日圓兌美元報142.74，每百日圓兌港元徘徊5.5算關口。

上周五美股收市情況：

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記者：譚志偉