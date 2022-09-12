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【美股市況】美通脹數據前　道指升296點　納指升1.2%　滙豐ADR撲50關升3%（不斷更新）

股市 22:08 2022/09/12

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俄羅斯表示，戰火不會停，直至實現目標，市場原憧憬烏克蘭反擊成功可令危機降溫，歐元由急升1.5%，到收窄至升0.7%，英鎊亦一度升1.1%，美滙指數跌幅收窄至0.6%，重上108關。歐股造好，升逾1%。

美股高開後升幅擴大，道指一度升296點，標指升1.1%，納指升1.2%。

美國本周關注周二發布的通脹數據，投資界預期由8.5%放緩至8%，惟仍處高位，多位儲局官員過去1周言論均維持鷹派，市場預期加息0.75厘的機會率高達9成。

港股中秋節假期休市，藍籌股ADR個別發展，滙豐ADR折算報49.7港元，高港股收市價1.65元或3.4%，阿里巴巴美股高港股1.9%。

儲局官員言論：

【儲局官員】沃勒：贊成本月再次大幅加息　預加息周期至少到明年年初

【儲局官員】布拉德：強烈傾向9月再加0.75厘　市場對明年下半年會減息出現誤判

【儲局官員】埃文斯：8月通脹數據決定9月加息幅度　通脹輕微降溫不會影響加息至4厘目標

【22：00】美股高開後升幅擴大，道指一度升296點，標指升1.1%，納指升1.2%。

【21：30】道指高開122點，報32274點，納指升0.5%，報12171點，標指升23點，報4091點。

【19：01】道指期貨升101點，報32253點，納指期貨升0.4%，報12641點，標指升16點，報4084點。

【11：00】中秋節假期，中國、香港及南韓休市一天。日本內閣宫房長官表示，將在適當時間放鬆入境管制，日本媒體指，允許到日本的旅客自由行，取消入境旅客上限及恢復免簽證規定，最快可能本周決定，新規將適用接種3劑疫苗及持陰性檢測結果的旅客，日圓續軟，日本股市大升1%，日圓兌美元報142.74，每百日圓兌港元徘徊5.5算關口。

上周五美股收市情況：

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記者：譚志偉

【理財要貼地】溫傑（比比）逐隻點評！ 7隻收息港股低入場費、息率高達28厘

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