【美股市況】美通脹數據前　道指升逾200點　納指升1%　滙豐ADR撲50關升3%（不斷更新）

俄羅斯表示，戰火不會停，直至實現目標，市場原憧憬烏克蘭反擊成功可令危機降溫，歐元由急升1.5%，到收窄至升1%，英鎊亦一度升1.1%，美滙指數跌幅收窄至0.8%，重上108關。歐股造好，德股勁升2.4%。

美股高開後升幅擴大，道指一度升352點，標指曾升逾1.2%，納指升1.3%。本港時間今晨1時，道指升215點或0.7%，報32367點；納指升124點或1%，報12236點；標指升35點或逾0.8%，報4102點。

美國本周關注周二發布的通脹數據，投資界預期由8.5%放緩至8%，惟仍處高位，多位儲局官員過去1周言論均維持鷹派，市場預期加息0.75厘的機會率高達9成。

紐約聯儲銀行消費者月度調查報告顯示，美國消費者1年通脹預期從7月的6.2%降至8月的5.75%，為10個月低點。通脹預期下跌，主要由於汽油價格回落。

美國消費者3年通脹預期從7月的3.2%降至8月的2.8%，為近兩年來的最低水平。美國消費者認為8月份失業的可能性低於7月份；如果他們失業，找到新工作的可能性更高。8月份美國消費者辭職的可能性為自2021年3月份以來最低。

港股中秋節假期休市，藍籌股ADR個別發展，滙豐ADR折算報49.7港元，高港股收市價1.65元或3.4%，阿里巴巴美股高港股1.9%。

儲局官員言論：

【儲局官員】沃勒：贊成本月再次大幅加息 預加息周期至少到明年年初

【儲局官員】布拉德：強烈傾向9月再加0.75厘 市場對明年下半年會減息出現誤判

【儲局官員】埃文斯：8月通脹數據決定9月加息幅度 通脹輕微降溫不會影響加息至4厘目標

【00：53】美元兌瑞郎日內跌幅達到1%，報0.9508

【00：30】美股流媒體概念股上漲，fuboTV(美：FUBO)漲約6%，蘋果(美：AAPL)漲逾3%，亞馬遜(美：AMZN)漲近2%，Netflix(美：NFLX)、AT&T(美：T)漲逾1%。

【23：56】黃金價格上漲1.0%，現貨黃金暫報1734.52美元，紐約黃金期貨暫報1746.10美元。

【23：55】ING全球市場主管Chris Turner：經過6月銀行假期的調整，數據有點難以解讀，認為英國央行將更加注意明天的8月就業數據，以了解英國勞動力市場緊張情況。綜合來看，預計英國央行在9月22日將再次加息50個基點

【23：45】歐股收市大幅造好，德股勁升2.4%，法股收高1.95%，英股漲1.66%，泛歐STOXX 600指數升1.76%

【23：05】美股太陽能板塊下跌，阿特斯太陽能(美：CSIQ)跌6.3%，Sunworks(美：SUNW)跌5.8%，Beam Global(美：BEEM)跌5.35%，Sunrun(美：RUN)跌4.53%，SunPower(美：SPWR)跌3.52%。

【23：03】美聯儲：汽油價格回落，強化高通脹問題正趨於緩和的希望

美國紐約聯儲銀行：最新消費者月度調查報告顯示，美國8月一年期通脹預期降至5.7%，前值6.2%。8月三年期通脹預期降至2.8%，前值3.2%。

【22：46】市場消息：高盛計劃從本月起裁減數百人。

【22：00】美股高開後升幅擴大，道指一度升296點，標指升1.1%，納指升1.2%。

【21：30】道指高開122點，報32274點，納指升0.5%，報12171點，標指升23點，報4091點。

【19：01】道指期貨升101點，報32253點，納指期貨升0.4%，報12641點，標指升16點，報4084點。

【11：00】中秋節假期，中國、香港及南韓休市一天。日本內閣宫房長官表示，將在適當時間放鬆入境管制，日本媒體指，允許到日本的旅客自由行，取消入境旅客上限及恢復免簽證規定，最快可能本周決定，新規將適用接種3劑疫苗及持陰性檢測結果的旅客，日圓續軟，日本股市大升1%，日圓兌美元報142.74，每百日圓兌港元徘徊5.5算關口。

上周五美股收市情況：

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記者：譚志偉

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