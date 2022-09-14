【美股市況】美股恐慌加劇　道指瀉逾1000點　納指挫4.3%（不斷更新）

美國通脹數據公布前後，股市兩個樣，8月CPI達8.3%，超預期，反映儲局仍需以強硬的加息手段遏止通脹，美滙指數反彈，美股急瀉，道指曾挫逾1000點，納指急跌逾4.3%。美短債息抽升，2年期債息漲20個基點至3.775厘。

美滙指數升1.3%，報109.77。

聯儲局將在9月20日至21日召開議息會議。8月CPI是會議前發布的最後一個重大數據。8月CPI數據公布後，市場普遍預計儲局將在下周連續第三次加息75個基點。

野村證券經濟學家預計，儲局將在下周加息1厘。這使得野村成為首家預計可能加息100個基點的華爾街大行。

債市方面，美國國債5年至30年期收益率曲線一度倒掛9.6基點，幅度為6月以來最大。

據市場消息，推特(美：TWTR)股東在股東特別會議上投票贊成馬斯克440億美元的收購要約，推特股價小幅走高，漲近1%。

環球滙市急插：

貨幣 兌美元最新報 變幅 日圓 144.38 -1.1% 歐元 0.9984 -1.4% 英鎊 1.1506 -1.5% 離岸人民幣 6.9792 -0.9% 澳元 0.6743 -2.1%

【美國加息】美9月加息0.75厘機會達100% 兩成機會加息1厘 美短債息飈至逾3.7厘 超金融海嘯

【美股焦點】美國8月份通脹較預期強勁 分析師對美股受惠暫停加息期望恐落空

【美國經濟數據】美國8月CPI按年放緩至8.3% 按月升0.1% 超預期

即市走勢：

【01：42】紐約8月黃金期貨收跌1.3%，報1717.40美元。

【01：31】標普500信息技術指數下跌3.9%，AMD(美：AMD)、西部數據(美：WDC)、英偉達(美：NVDA)跌幅居前，均跌逾7%。

【01：30】市場消息：拜登政府考慮以80美元左右的價格購買石油，以補充儲備。

【01：20】美、布兩油跌約3%，紐約期油報85.34美元，布蘭特期油報91.38美元。

【01：12】市場消息，推特(美：TWTR)股東在股東特別會議上，投票贊成馬斯克440億美元的收購要約，推特股價小幅走高，漲近1%。

【00：33】野村證券：預計美聯儲將在下周加息100個基點

【00：28】美短債息抽升，美國2年期國債收益率上漲20個基點至3.775厘

【00：24】摩根大通重申150美元/桶的油價預測

摩根大通表示，油價將被推高，因為需求增長超過供應，而天然氣、可再生能源等替代能源不能填補缺口。摩根大通能源策略全球主管Christyan Malek周二接受採訪時重申150美元/桶的油價預測。

【00：04】彭博社消息，保時捷IPO據稱吸引到紅牛（Red Bull）、挪威財富基金的出資承諾。大眾汽車考慮讓保時捷通過IPO獲得700至850億歐元估值，計劃本周末敲定其發行價指導區間。

【23：52】機構分析：通脹回升增加美聯儲加息100基點的可能性

高於預期的通脹率增加聯儲局可能採取更加強硬的政策立場的可能性，對下周利率決議的預期，從加息75個基點升至加息整整100個基點。CME美聯儲觀察顯示，美聯儲加息100個基點的可能性一度為20%，8月份CPI數據公布前的可能性為零。加息75個基點的可能性一度從90%降至80%。與此同時，市場對更積極貨幣政策的預期，推高美國國債收益率和美元。

【23：47】歐洲股市收盤全面下跌，德國DAX指數收跌1.59%，報13188點；英國富時100指數收跌1.17%，報7385點；法國CAC 40指數收跌1.39%，報6245點。泛歐STOXX 600指數收跌1.55%

【23：47】歐元兌美元再次跌破1算，跌幅1.3%至0.999。

【23：40】英國天然氣漲逾7%，刷新即市高位至373.000便士

【23：16】美股大型科技股下挫，Netflix(美：NFLX)跌6.2%，亞馬遜(美：AMZN)跌5.8%，Alphabet(美：GOOGL)、英特爾(美：INTC)跌約5%，微軟(美：MSFT)、特斯拉(美：TSLA)跌約4.3%，蘋果(美：AAPL)跌4%。

【22：48】道指挫849點，報31531點，此前曾急瀉911點；納指跌3.8%，報11799點，標指跌124點，報3985點。

【22：10】美股急瀉，道指開市後最多跌752點，納指跌3.4%。

【21：30】道指低開530點，報31858點，納指跌2.8%，報119286點，標指跌84點，報4026點。

【20：49】美滙指數反彈0.7%至109.1

【20：30】美國8月CPI由8.5%放緩至8.3%，符預期，按月縮0.1%，核心CPI仍達6.1%，按月為0.3%。

【19：50】美滙指數再跌，失守108關，由日前高位110.79計，已累跌2.7%，比特幣（Bitcoin）升至22538美元，已由月內低位18548.6元累升約4000美元或22%。歐元再升0.6%至1.018，日圓再跌0.6%至142.04。

【19：40】【德國經濟】德國8月CPI終值7.9% 續企歷史高位

【19：19】【德國危機】德國經濟信心 跌至08年金融風暴後低位

【18：06】道指期貨升132點，納指期貨升0.4%，標指期貨升17點。

【12：21】道指期貨升5點，報32503點；納指期貨升4點，報12827點。

【12：15】【俄烏戰爭】索尼已將在俄音樂業務出售 轉讓予當地公司

【10：59】【裁員潮】高盛料最快下周重啟裁員計劃 將削減約500個銀行家職位

【10：36】【任天堂】新國民遊戲《Splatoon3》開售破紀錄 任天堂股價升逾5%

【09：45】【生物科技】拜登簽令擴大生物製造抗華

【09：58】【AAPL】市場看好iPhone 14 Pro Max可成最暢銷手機型號、蘋果周一急升 股價下一推動力是甚麼？

【石Sir一周前瞻及異動股】中國電力、哈爾濱電氣、中國有色礦業

==以下9月12日（周一）股市==

美國消費者對通脹預期降，市場憧憬俄烏戰爭地緣危機憂慮降溫，但俄羅斯表示戰火不會停，直至實現目標，歐元由急升1.5%，到收窄至升0.7% ； 美滙指數跌幅收窄，歐美股反覆向好。美股本周五「四巫日」（四期結算），走勢恐添波動。

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ADR收市 蔚來ADR狂飈：

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道指最多升352點，收市升229點，報32381點；標指漲1.1%，報4110點；納指漲1.3%，報12266點。iPhone 14系列新款手機預訂需求勁，蘋果股價漲3.9%。

紐約聯儲銀行消費者月度調查報告顯示，美國8月一年期通脹預期降至5.7%，前值報6.2%。期內，三年期通脹預期降至2.8%，前值報3.2%，為2020年11月以來最低水平 ； 主要由於汽油價格回落。

消費者認為8月份失業的可能性低於7月份；如果他們失業，找到新工作的可能性更高。8月份美國消費者辭職的可能性為自2021年3月份以來最低。

市場預期美國通脹見頂，本周關注周二發布的通脹數據，投資界預期由8.5%放緩至8%，惟仍處高位 ； 多位儲局官員過去1周言論均維持鷹派，市場預期加息0.75厘的機會率高達9成。

諾貝爾經濟學獎得主克魯明（Paul Krugman）表示，由於美元作為主要儲備貨幣，聯儲局加息對全球經濟殺傷力大。因此，聯儲局在作出決定時，不宜單看其壓抑通脹的效應，更要評估其對全球經濟帶來的打擊，但相信聯儲局對全球經濟的關注度很低。

歐股收市升1.76%，德國DAX指數急漲2.4%。

儲局官員言論：

【儲局官員】沃勒：贊成本月再次大幅加息 預加息周期至少到明年年初

【儲局官員】布拉德：強烈傾向9月再加0.75厘 市場對明年下半年會減息出現誤判

【儲局官員】埃文斯：8月通脹數據決定9月加息幅度 通脹輕微降溫不會影響加息至4厘目標

【00：53】美元兌瑞郎日內跌幅達到1%，報0.9508

【00：30】美股流媒體概念股上漲，fuboTV（美：FUBO）漲約6%，蘋果（美：AAPL）漲逾3%，亞馬遜（美：AMZN）漲近2%，Netflix（美：NFLX）、AT&T（美：T）漲逾1%。

【23：56】黃金價格上漲1.0%，現貨黃金暫報1734.52美元，紐約黃金期貨暫報1746.10美元。

【23：55】ING全球市場主管Chris Turner：經過6月銀行假期的調整，數據有點難以解讀，認為英國央行將更加注意明天的8月就業數據，以了解英國勞動力市場緊張情況。綜合來看，預計英國央行在9月22日將再次加息50個基點

【23：45】歐股收市大幅造好，德股勁升2.4%，法股收高1.95%，英股漲1.66%，泛歐STOXX 600指數升1.76%

【23：05】美股太陽能板塊下跌，阿特斯太陽能（美：CSIQ）跌6.3%，Sunworks（美：SUNW）跌5.8%，Beam Global（美：BEEM）跌5.35%，Sunrun（美：RUN）跌4.53%，SunPower（美：SPWR）跌3.52%。

【23：03】美聯儲：汽油價格回落，強化高通脹問題正趨於緩和的希望

美國紐約聯儲銀行：最新消費者月度調查報告顯示，美國8月一年期通脹預期降至5.7%，前值6.2%。8月三年期通脹預期降至2.8%，前值3.2%。

【22：46】市場消息：高盛計劃從本月起裁減數百人。

【22：00】美股高開後升幅擴大，道指一度升296點，標指升1.1%，納指升1.2%。

【21：30】道指高開122點，報32274點，納指升0.5%，報12171點，標指升23點，報4091點。

【19：01】道指期貨升101點，報32253點，納指期貨升0.4%，報12641點，標指升16點，報4084點。

【11：00】中秋節假期，中國、香港及南韓休市一天。日本內閣宫房長官表示，將在適當時間放鬆入境管制，日本媒體指，允許到日本的旅客自由行，取消入境旅客上限及恢復免簽證規定，最快可能本周決定，新規將適用接種3劑疫苗及持陰性檢測結果的旅客，日圓續軟，日本股市大升1%，日圓兌美元報142.74，每百日圓兌港元徘徊5.5算關口。

上周五美股收市情況：

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記者：譚志偉