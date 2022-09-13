【社會金融】打破純捐款慈善框框　瑞銀慈善基金會連結影響力投資

▲ 瑞銀慈善基金會 ( 亞洲 ) 公益金融部項目總監張家禎表示，瑞銀慈善基金會以數據與結果為導向。

財富管理與慈善兩者似乎毫不相干，但社會金融（social finance）的倡議卻打破舊有概念。具20多年經驗的瑞銀慈善基金會，是唯一一家與全球財富管理機構關聯的慈善基金會。通過與合作夥伴承擔風險，基金會藉著支援客戶的慈善之旅，達到完善醫療衛生、教育和兒童保護體系的目標。

「如果我們不為有需要的人士提供幫助，社會便不會進步。」瑞銀慈善基金會 ( 亞洲 ) 公益金融部項目總監張家禎表示。有別於傳統慈善的單純捐贈或項目為本，瑞銀慈善基金會以數據與結果為導向，向有意參與社會金融的客戶篩選並建議一些長期且可衡量影響力的創新專案。同時，基金會也會利用瑞銀配捐資金，與慈善家聯合出資。基金會至今已籌得1.61億美元，累計授出1.08億美元，於全球61個國家或地區合共推動了329個計劃，觸及460萬名受眾，當中270萬人為兒童。

補足傳統慈善項目不足

這類講究影響力之餘亦追求財務回報的慈善資金運用方式，被稱為社會金融，是一種區別於傳統金融模式的新型投資及財富管理方式，同時又可補足傳統慈善項目的不足。瑞銀慈善基金會在社會融資的框架下協助調動私人資本，並聚焦於資金影響力，例如如何讓更多女童有機會接受教育，如何確保女性不會在分娩過程中發生危險等，以協助達致聯合國的可持續發展目標。

「我們要確保自己了解問題的根本原因。」張家禎解釋，瑞銀慈善基金會團隊成員亦因此由來自不同界別的專家組成。為有意成為投資者的客戶建議兼具影響力與可投資性的項目，正正是基金會的角色，透過盡職調查發揮「去風險化」（de-risking）的功能，基金會務求將資金投放在一些能以顛覆傳統遊戲規則方式解決問題之項目上。

瑞銀慈善基金會主力聚焦3大範疇，首要是建立一個能發揮作用解決目標問題的生態系統；第二是就具影響力的專案發行股本及債券，包括影響力債券（Development Impact Bond）或一些提供利率與關鍵績效指標（KPI）掛鉤的影響力貸款；第三是致力於提升項目營運規模，而這方面需合作伙伴如當地政府的參與。

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