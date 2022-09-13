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【完成收購】藍十字擬定位年輕市場　AIA CEO馮偉昌：可創造更多友邦未能觸及的機會

股市 08:30 2022/09/13

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友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌指，AIA未來仍會保留藍十字品牌，因大眾對藍十字已有一定認識

友邦AIA （01299） 上月底完成收購藍十字及寶康醫療，友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌受訪時表示，友邦將賦予藍十字年輕市場定位，從而擴大集團客戶群，兩個品牌將並行發展不同市場，會避免將藍十字「AIA化」。

AIA將集中於中高端客群

友邦早前完成收購藍十字及寶康醫療，馮偉昌透露，藍十字將以年青一代為主力客群，配合寶康的醫療網絡，聚焦於可負擔程度較高的產品，品牌並會於數碼化方面作更多投放。友邦未來則繼續集中於中高端、重視增值服務及代理意見的客戶群。

馮偉昌續指，大眾對藍十字已有一定認識，而品牌本身也有其歷史，故期望透過藍十字創造更多友邦本身未能觸及的機會。基於大眾對友邦的形象觀感已有一定看法，他認為再以友邦做新事物，效果未必可輕易呈現，而藍十字品牌則更具彈性，故「可做更有創意、更具顛覆性的事。」

此外，收購藍十字後，友邦的業務可由壽險擴展至一般保險，友邦可透過代理渠道銷售藍十字寵物保險、旅遊保險等，對藍十字銷售亦有帶動作用。

被問到未來友邦與藍十字兩個品牌在年輕市場的分野，馮偉昌直言當初籌備開拓年輕人市場時，友邦尚未收購藍十字，但隨著藍十字成為友邦一員，集團會在約12至18個月時間內就兩者勾劃出清晰的市場策略分工，務求在達到協同效應的同時，不會令外界對兩個品牌定位感到混淆。

為吸引內地客赴澳投保推米芝蓮體驗

上半年友邦受累投資虧損由盈轉虧，馮偉昌指下半年集團會作出新的策略性資產管理安排，以應對現時投資環境，從而為分紅產品客戶提供更具競爭力回報。

疫情雖仍困擾日常生活，但馮偉昌指港人開始以較積極態度面對，因此對友邦今年餘下時間前景樂觀。澳門7月曾實施「相對靜態管理」控制疫情，被問到會否擔心影響友邦當地業務，馮偉昌指集團正透過服務與體驗，加強對內地旅客訪澳投保的吸引力，包括為他們提供專車接送、米芝蓮星級餐廳體驗等。

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記者：余倩敏

港股 保險公司 旅遊保險 收購 藍十字 寵物保險 澳門 保險產品 香港

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