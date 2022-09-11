【英女王逝世】國葬19日舉行 一文看懂喪禮安排

英國白金漢宮宣布，英女王伊利沙伯二世的國葬將於下周一（19日）在西敏寺大教堂舉行。王室亦已公布國葬儀式前的連串安排流程。

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9月11日

英女王的靈柩將由她身故地點，蘇格蘭的巴爾莫勒爾城堡，由靈車運往愛丁堡，車程估計約6小時，然後移送往當地行宮荷里路德宮（Palace of Holyroodhouse）。

9月12日

當地上午10時開始，靈柩經皇家大道移往聖吉爾斯大教堂（St Giles' Cathedral ），供民眾瞻仰，英王及王室成員會步行跟隨。當晚王室成員會有悼念儀式。

9月13日

當地下午5時，祈禱以後，靈柩將運往愛丁堡機場，由軍機送往倫敦，英女王的女兒安妮公主將會陪同，再由靈車運往白金漢宮。

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9月14日

靈柩將在下午移送西敏寺，期間倫敦海德公園會鳴砲，大笨鐘也會響鐘，然後暫時安放西敏廳，供公眾瞻仰4日。

9月19日

靈柩運往西敏寺，王室成員在後步行跟隨，國葬儀式上午11時開始，儀式後先由靈車運往溫莎堡，再運往聖喬治教堂內的佐治六世紀念小堂，英女王遺體將在此安葬。

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責任編輯：林建忠

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