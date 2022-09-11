【英女王逝世】澳紐確認查理斯三世 為新國家元首

英女王逝世後，查理斯三世（Charles III）自動繼位成為英國君主，澳洲及新西蘭兩個英聯邦國家亦在周日，正式確認查理斯三世為國家元首。澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）表明，在首個任期內，不會就脫離英聯邦、走向共和舉行公投。

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新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）在威靈頓國會大樓發言時，宣布確認查理斯三世為國家元首。她表示，查理斯三世一直深切關注新西蘭，新西蘭人民珍視這段關係，且毫無疑問會繼續深化。

在澳洲，英國君主在當地的代表、總督赫爾利（David Hurley）也在國會大樓宣布查理斯三世為新君主，現場嗚放21響禮炮。



澳洲總理阿爾巴尼斯表示，會將9月22日定為全國假期，哀悼英女王；他會在下周一往倫敦，出席英女王葬禮。

多個英聯邦國家都有聲音要求脫離英聯邦，阿爾巴尼斯過去也曾稱澳洲元首應是澳洲人。但他最新表明，他的首個任期不會有相關公投，強調現在是感謝英女王對澳洲、英聯邦以至世界的服務的時刻。

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責任編輯：林建忠