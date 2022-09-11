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【英女王逝世】澳紐確認查理斯三世 為新國家元首

環球社會熱點 13:19 2022/09/11

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英女王逝世後，查理斯三世（Charles III）自動繼位成為英國君主，澳洲及新西蘭兩個英聯邦國家亦在周日，正式確認查理斯三世為國家元首。澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）表明，在首個任期內，不會就脫離英聯邦、走向共和舉行公投。

【英女王逝世】查理斯三世承諾 效法母親終身為國服務【下一頁】

【英女王逝世】醫生推測女王患病有跡可尋 手呈不正常顏色【下一頁】

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）在威靈頓國會大樓發言時，宣布確認查理斯三世為國家元首。她表示，查理斯三世一直深切關注新西蘭，新西蘭人民珍視這段關係，且毫無疑問會繼續深化。

在澳洲，英國君主在當地的代表、總督赫爾利（David Hurley）也在國會大樓宣布查理斯三世為新君主，現場嗚放21響禮炮。

澳洲總理阿爾巴尼斯表示，會將9月22日定為全國假期，哀悼英女王；他會在下周一往倫敦，出席英女王葬禮。

多個英聯邦國家都有聲音要求脫離英聯邦，阿爾巴尼斯過去也曾稱澳洲元首應是澳洲人。但他最新表明，他的首個任期不會有相關公投，強調現在是感謝英女王對澳洲、英聯邦以至世界的服務的時刻。

【英女王逝世】任內歷15位首相 傳與三人關係較不好【下一頁】

【英女王逝世】回顧英女王一生 致力服務英國至最後一刻【下一頁】

責任編輯：林建忠

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名人隕歿 查理斯 阿德恩 外交 英女皇 新西蘭 澳洲

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