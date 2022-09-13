【社企創投】瑞銀慈善基金會有份參與項目　「要有光」：視房屋為向上流動工具

▲ 瑞銀慈善基金會 ( 亞洲 ) (左)公益金融部項目總監張家禎。 (中)香港社會創投基金創辦人及行政總裁魏華星 。 (右)「要有光」創辦人及行政總裁余偉業。

基層住屋問題困擾本港多年，香港首個提供房屋的社企「要有光」因而誕生，亦是瑞銀慈善基金會參與項目之一。「我們將房屋視為向上流動的工具，而不僅僅只是一個居住的地方。」「要有光」創辦人及行政總裁余偉業表示。

「要有光」結合住屋和向上流動訓練，以房屋計劃為短貧戶創造向上流動機會，計劃並非單純以房屋提供數目為衡量成效主要指標，而是聚焦於受惠住戶向上流動情況。項目有百多個單位，幫助約400個家庭及逾千人。住戶平均兩年便成功離開光房，當中僅兩成人獲配公屋，其他住戶都是因生活條件有改善或選擇與他人共住而離開。

回顧計劃成效，「要有光」投資者之一、香港社會創投基金創辦人及行政總裁魏華星坦言，項目規模與全港貧困人口相比仍很少，但卻成了一個政策倡議，也觸發其後更多社企推出社會房屋。

私人慈善基金可接受更創新投資

社會不同崗位各司其職，社企項目要有成效需有人擔當資源連結角色。余偉業直言當年起步時缺乏很多東西，幸而瑞銀為「要有光」介紹了一些家族辦公室客戶，協助解決資金需要並擴大規模。魏華星形容，公益創投（Venture Philanthropy）的定位猶如濕地，介乎慈善與投資之間。以光房為例，提供以私人物業為主的社會房屋，業主助人之餘亦獲租金回報。

由於社企項目成效並非開首便有清晰量度標準，往往邊做邊摸索，也因此更需願意接受風險的私人投資者參與。余偉業解釋，相較政府，私人慈善基金可接受更具風險但也更創新的社企投資。展望未來，他期望投資人與基金會可「有紀律地刻意預留一定比例金錢和精力，專做創新的事。」因創新項目失敗率雖較高，但倘成功的話，影響力也更大。魏華星補充指，未來或毋須再區分社創與初創，只要初創可的業務能夠從改善社會的角度切入，自然會獲得一眾家族基金會致力投資。

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記者：余倩敏