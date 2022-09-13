  • 34°C
香港時間 : 2022913日 (週二) 16:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【社企創投】「要有光」：視房屋為向上流動工具

Hot Talk 08:45 2022/09/13

分享：

分享：

瑞銀慈善基金會 ( 亞洲 ) (左)公益金融部項目總監張家禎。 (中)香港社會創投基金創辦人及行政總裁魏華星 。 (右)「要有光」創辦人及行政總裁余偉業。

基層住屋問題困擾本港多年，香港首個提供房屋的社企「要有光」因而誕生。「我們將房屋視為向上流動的工具，而不僅僅只是一個居住的地方。」「要有光」創辦人及行政總裁余偉業表示。

「要有光」結合住屋和向上流動訓練，以房屋計劃為短貧戶創造向上流動機會，計劃並非單純以房屋提供數目為衡量成效主要指標，而是聚焦於受惠住戶向上流動情況。項目有百多個單位，幫助約400個家庭及逾千人。住戶平均兩年便成功離開光房，當中僅兩成人獲配公屋，其他住戶都是因生活條件有改善或選擇與他人共住而離開。

回顧計劃成效，「要有光」投資者之一、香港社會創投基金創辦人及行政總裁魏華星坦言，項目規模與全港貧困人口相比仍很少，但卻成了一個政策倡議，也觸發其後更多社企推出社會房屋。

私人慈善基金可接受更創新投資

社會不同崗位各司其職，社企項目要有成效需有人擔當資源連結角色。余偉業直言當年起步時缺乏很多東西，幸而瑞銀為「要有光」介紹了一些家族辦公室客戶，協助解決資金需要並擴大規模。魏華星形容，公益創投（Venture Philanthropy）的定位猶如濕地，介乎慈善與投資之間。以光房為例，提供以私人物業為主的社會房屋，業主助人之餘亦獲租金回報。

由於社企項目成效並非開首便有清晰量度標準，往往邊做邊摸索，也因此更需願意接受風險的私人投資者參與。余偉業解釋，相較政府，私人慈善基金可接受更具風險但也更創新的社企投資。展望未來，他期望投資人與基金會可「有紀律地刻意預留一定比例金錢和精力，專做創新的事。」因創新項目失敗率雖較高，但倘成功的話，影響力也更大。魏華星補充指，未來或毋須再區分社創與初創，只要初創可的業務能夠從改善社會的角度切入，自然會獲得一眾家族基金會致力投資。

相關文章：

鄭志剛：香港要由金融服務轉型向「創造者經濟」　稍後公布創新型社企解房屋問題詳情

記者：余倩敏

 

開啟hket App，閱讀全文
基金 家族辦公室 慈善基金 瑞銀 社企 香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國經濟】英國7月GDP增長0.2%遜預期　分析料9.19英女王葬禮假期或拖累英國經濟再陷衰退
【英國經濟】英國7月GDP增長0.2%遜預期　分析料9.19英女王葬禮假期或拖累英國經濟再陷衰退
【MIRROR演唱會】李澤楷願捐1000萬支援阿Mo家人、上周曾到醫院探訪　李牧師：為時過早
【MIRROR演唱會】李澤楷願捐1000萬支援阿Mo家人、上周曾到醫院探訪　李牧師：為時過早
【港股收市】藥明生物急跌兩成　恒指收跌35點、阿里滙豐未能撐起大市　蔚來彈16%
【港股收市】藥明生物急跌兩成　恒指收跌35點、阿里滙豐未能撐起大市　蔚來彈16%
【解讀｜生物科技】拜登簽令擴大生物製造抗衡中國、藥明生物曾跌兩成　瑞信分析：影響遠不如芯片法案（第三版）
【解讀｜生物科技】拜登簽令擴大生物製造抗衡中國、藥明生物曾跌兩成　瑞信分析：影響遠不如芯片法案（第三版）
【美股期貨】道指期貨升5點　靜待8月CPI出爐（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升5點　靜待8月CPI出爐（不斷更新）
【香港通關】李家超：未決定10月底放寬入境隔離要求　間接證內地人抵港毋須證明已打疫苗
【香港通關】李家超：未決定10月底放寬入境隔離要求　間接證內地人抵港毋須證明已打疫苗
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款