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【香港經濟】陳茂波：本地銀行可能加息

股市 12:49 2022/09/11

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【香港經濟】陳茂波：本地銀行可能加息

財政司司長陳茂波於網誌表示，本地銀行可能調整存貸利率，包括最優惠利率，中小企的銀行貸款均以此作息率計算基礎，利息增加將增添經營壓力。

網誌指出，有見聯儲局官員的言論，市場普遍預期，兩星期後的議息會議將再度大幅加息0.75厘，屆時聯邦基金利率今年來合共加息達3厘。歐洲央行日前加息0.75厘，歷來最大的單次加幅。

外圍息率趨升對本地息口的影響近日已進一步浮現。與按揭掛勾的1個月港元拆息為例，息率已由年初的約0.13厘，上升至逾2厘。面對資金成本增加，不少銀行已經陸續調高按揭貸款鎖息上限，供樓人士的按揭負擔難免有所增加。

陳茂波指，樓價下跌連同港股偏弱，遏抑市場消費意慾，對中秋節生意額未敢抱持太高的期望，期待10月1日發放第二期消費券，將為市場注入超過150億元的消費力，為階段性經濟，帶來提振作用。

另外，陳茂波表示，有效管控疫情是穩住經濟大局的最根本，進一步擴大疫苗接種，才會有更廣闊的空間，最大程度恢復與境外的往還、穩住經濟、重啟發展動力。

【儲局官員】沃勒：贊成本月再次大幅加息　預加息周期至少到明年年初

【儲局官員】布拉德：強烈傾向9月再加0.75厘　市場對明年下半年會減息出現誤判

編輯：譚志偉

港股 經濟衰退 宏觀分析 香港物業 貨幣政策 定期存款 電子消費券 疫情 按揭貸款 拆息

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