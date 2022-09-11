【美股焦點】GTA6幾時發布？富瑞：即將有消息　Take-Two可看200美元

▲ GTA5推出時，當時playstation仍只是PS3年代。

以米高佐敦做遊戲封面的《NBA 2K23》剛剛全球發行、10月還有包括老虎活士角色的《PGA TOUR 2K23》、《New Tales From The Borderlands》，仍未能刺激美股Take-Two Interactive Software（TTWO）的股價，近3個月只是在116至134美元之間橫行，只為市場只等待一個消息，就是GTA VI（Grand Theft Auto 6）何時發行，美資券商Jefferies就指出，GTA6將會發布，預期可刺激股價升見200美元。

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9月17日GTA V 9周年成關鍵日期

GTA V（GTA5）由Take-Two Interactive旗下Rockstar Games於2013年推出，已橫跨Playstation及XBOX 3代新舊主機，累計出售1.7億套遊戲，零售收入達10億美元，為遊戲史上最成功的遊戲之一。GTA V綫上模式由於不斷有大型更新，推出續集已看似遙遙無期，Jefferies表示，「作為分析師，在其職業身涯中，遇到最多的問題是，GTA VI何時發布？一個簡短答案——我們只能夠估，我們認為快會推出」。他給予Take-Two Interactive買入評級及200美元目標價。

Jefferies指出，公司10月發布兩個遊戲後，或會暗示下一個大製作，並通過twitter發布，另一個關鍵日期是9月17日，是GTA V 9周年。Jefferies續指，當GTA VI公布，勢必刺激Take-Two Interactive估值，並隨着市場興奮及建立預期，利好股價走勢。

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記者：譚志偉