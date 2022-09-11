【智能手機】iPhone 14系列內地現搶購潮 預購人數突破百萬人 Pro Max型號發貨已排到10月中下旬

蘋果每年的iPhone智能手機，都引發果粉的搶購潮，iPhone14系列於本月9日晚上8點正式在內地開放預售，有用戶反饋預售過程太火爆，導致蘋果官網一度無法上線，預購人數突破百萬人，最高階的iPhone 14 Pro Max型號需要10月中下旬才能拿到新機。

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綜合內媒報道，根據8點07分左右，iPhone 14 Pro Max所有版本在蘋果天貓官方旗艦店第一波售罄，隨後開始補貨。晚上8點10分左右，iPhone 14 Pro Max所有版本在蘋果京東自營旗艦店均已售罄。晚上8點22分左右，iPhone 14 Pro所有版本在蘋果京東自營旗艦店均已售罄。晚上8點25分左右，iPhone 14 Plus所有版本在蘋果京東自營旗艦店均已售罄，這時只剩下iPhone 14仍在發售。

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截至9月10日早上8時，蘋果官網iPhone 14 Pro發貨時間需要5-6週，即現在預購需要10月中下旬才能拿到新機。而在9日剛開啟預售前10分鐘則顯示發貨需要2-3週，不過，預購iPhone 14依舊顯示預計9月16日可送達。另外Apple產品京東自營旗艦店顯示，其iPhone 14 Pro系列預約量已接近95萬，暫時顯示預計9月16日後有貨，而iPhone 14則不需要預約，可以直接購買，但顯示預計9月16日後有貨。

蘋果分析師郭明錤早前在社交平台，發表對iPhone14線下預購調查，顯示中國地區iPhone14 Pro系列佔總訂單分配約為85%，iPhone14 Plus訂單分配少於5%。蘋果高端產品的預購在初期是更受歡迎，從今次調查來看，今年Pro機型的總訂單佔比較往年相比更高，反映蘋果產品細分策略的變化。

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責任編輯：嚴浩文