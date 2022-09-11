  • 30°C
香港時間 : 2022911日 (週日) 21:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人間有愛】安達臣道天秤倒塌意外 41歲電工死者太太停收捐款 稱已得到許多資源望捐助他人

理財智慧 20:30 2022/09/11

分享：

分享：

秀茂坪安達臣道房協地盤，於本月7日不幸發生天秤倒塌意外，釀成3死6傷慘劇，其中一名死者41歲電工許文明，遺下同住的71歲父親、妻子及兩名分別4歲與7歲的女兒。許文明突然離世，使許家頓失經濟支柱，原本身患乳癌的許太，更在丈夫離世前一星期收到醫生通知，其癌細胞已擴散至肺部，病況現已步入第四期。

【青姐話】港股似強仍弱   最忌冇米落鑊

工業傷亡權益會於本月9日發起籌款活動，熱心人士可直接捐款予家屬，或經工業傷亡權益會的個案籌款戶口轉交予家屬。工業傷亡權益會透露，在本月9日晚上10時貼出公開籌款的文件後，「已見有過千條新訊息，然後本會藍田服務中心全日都是響不停的電話。除了捐款的查詢，還有不少表達願意提供義教、托管、營養品等等的協助。」

【延伸閱讀】安達臣道地盤工業事故 房協向死者家屬發放30萬元撫恤金 傷者家屬可獲10萬元即時援助

該會於今日（11日）再發表了「許文明太太停收捐款通知」：

非常感謝社會各界支持和捐助，我們家庭已暫時得到許多的資源。我知道社會上仍有很多有需要有困難的人，大家都好不容易，我不希望資源都集中在我這個家庭上，其他人或因沒有被關注到所以未得到支援。

另外，我很希望幫助我家庭的人都量力而為，真的不希望因為捐助而影響到他們的生活，大家都很不容易。

請大家暫時不用捐款給我們，如有能力可捐助其他有需要的人。再次衷心感謝大家。

許文明太太

2022年9月11日

感謝你對許太的捐助，許太於9月11日發出停收捐款信息，但你的善款在9月11日或之前存入，因此工業傷亡權益會會如常把善款全數轉予許太。

【延伸閱讀】花旗下調恒指年底目標至23,456點   另推薦7隻首選港股【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【溫股知新】把握後市潛在反彈   港股後市仍然較淡

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
工業意外 秀茂坪 房協

下一篇文章

【智能手機】俄羅斯無視西方制裁 當地民眾照樣可買蘋果iPhone 14水貨 惟交貨長達4個月售價更貴
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

湯文亮：賣自住單位的人是菜鳥
湯文亮：賣自住單位的人是菜鳥
【中秋好去處】佐敦谷水道啟德河現巨型月亮 一文看清港九新界中秋綵燈展
【中秋好去處】佐敦谷水道啟德河現巨型月亮 一文看清港九新界中秋綵燈展
【銀色債券】銀色債券的最終發行450億元 申請人最多獲發21手
【銀色債券】銀色債券的最終發行450億元 申請人最多獲發21手
【周末好去處】一文看清中秋打卡好去處 全港多區舉辦中秋綵燈活動 六大海濱長廊化身期間限定中秋主題區
【周末好去處】一文看清中秋打卡好去處 全港多區舉辦中秋綵燈活動 六大海濱長廊化身期間限定中秋主題區
【智能手機】iPhone 14發表後三星即時出招 連發多條推文取笑蘋果 指蘋果科技創新能力不及三星
【智能手機】iPhone 14發表後三星即時出招 連發多條推文取笑蘋果 指蘋果科技創新能力不及三星
【有相睇】將軍澳都會駅現時光倒流價　三房套850萬沽　呎價僅1.35萬
【有相睇】將軍澳都會駅現時光倒流價　三房套850萬沽　呎價僅1.35萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款