【人間有愛】安達臣道天秤倒塌意外 41歲電工死者太太停收捐款 稱已得到許多資源望捐助他人

秀茂坪安達臣道房協地盤，於本月7日不幸發生天秤倒塌意外，釀成3死6傷慘劇，其中一名死者41歲電工許文明，遺下同住的71歲父親、妻子及兩名分別4歲與7歲的女兒。許文明突然離世，使許家頓失經濟支柱，原本身患乳癌的許太，更在丈夫離世前一星期收到醫生通知，其癌細胞已擴散至肺部，病況現已步入第四期。

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工業傷亡權益會於本月9日發起籌款活動，熱心人士可直接捐款予家屬，或經工業傷亡權益會的個案籌款戶口轉交予家屬。工業傷亡權益會透露，在本月9日晚上10時貼出公開籌款的文件後，「已見有過千條新訊息，然後本會藍田服務中心全日都是響不停的電話。除了捐款的查詢，還有不少表達願意提供義教、托管、營養品等等的協助。」

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該會於今日（11日）再發表了「許文明太太停收捐款通知」：

非常感謝社會各界支持和捐助，我們家庭已暫時得到許多的資源。我知道社會上仍有很多有需要有困難的人，大家都好不容易，我不希望資源都集中在我這個家庭上，其他人或因沒有被關注到所以未得到支援。 另外，我很希望幫助我家庭的人都量力而為，真的不希望因為捐助而影響到他們的生活，大家都很不容易。 請大家暫時不用捐款給我們，如有能力可捐助其他有需要的人。再次衷心感謝大家。 許文明太太 2022年9月11日 感謝你對許太的捐助，許太於9月11日發出停收捐款信息，但你的善款在9月11日或之前存入，因此工業傷亡權益會會如常把善款全數轉予許太。

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責任編輯：嚴浩文