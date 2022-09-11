【智能手機】俄羅斯無視西方制裁 當地民眾照樣可買蘋果iPhone 14水貨 惟交貨長達4個月售價更貴

美國有線電視新聞網報道，歸功於莫斯科的平行進口計劃，儘管蘋果已經退出俄羅斯市場，但俄羅斯人仍將有機會購買全新iPhone 14的水貨 。俄羅斯在今年3月份宣布了該計劃，當時它授權零售商在未經商標所有者許可的情況下，可以從國外輸入平行進口產品。

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當被問及蘋果公司最新發布的新款iPhone 14系列是否會根據該計劃進口時，俄羅斯貿易和工業部長Denis Manturov說：「為什麼不可以？如果消費者想購買，是的，是會有機會的。」

在俄羅斯入侵烏克蘭一周後，蘋果公司於3月停止了在俄羅斯銷售新產品，儘管iPhone、MacBook和其他蘋果產品仍然在俄羅斯商店有售，因為零售商繼續出售庫存剩餘的舊型號，並通過進口方案輸入新產品。

上周四早上，俄羅斯移動網絡MTS已經在預購全新的iPhone 14型號，128GB版本的售價為 84,990盧布（約1,398美元），相比之下同樣型號於美國官網只售799美元，MTS亦表示交貨可能需要長達120天，如果進口產品遇到困難，它保留取消訂單的權利。

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兼任副總理的曼圖羅夫上月表示，該計劃涵蓋從奢侈品到汽車等西方商品，今年價值可能達到160億美元，相當於俄羅斯2021年進口的4%左右。

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責任編輯：嚴浩文