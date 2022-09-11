【英女王逝世】伊利沙伯二世本月19日倫敦舉行國葬 包括拜登在內多國元首及王室擬將出席 英王查理斯三世將該日訂為國定假日

英國白金漢宮宣布，英女王伊利沙伯二世的國葬將於9月19日上午11時在倫敦西敏寺舉行。英女王於本月8日去世，數以千計的於人們於周末造訪了蘇格蘭的巴摩盧城堡和倫敦的白金漢宮向女王致敬，女王的靈柩會於國葬前四日安放於西敏宮三天，每天開放民眾瞻仰遺容23小時。

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據報美國總統拜登、澳洲總理艾班尼斯、南韓總統尹錫悅都已經表態會出席國葬，此外西班牙、丹麥、荷蘭等歐洲王室都可能會參加。按照日本皇室慣例不出席國內外葬禮的日皇德仁夫婦，亦可能會破例親自出席。

女王駕崩後即時繼位成為英王的查理斯三世，亦已經批准命令，將女王國葬日訂為國定假日。

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責任編輯：嚴浩文