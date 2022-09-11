【旅遊資訊】日本政府為振興旅遊 檢討再放寬遊客簽證及入境人數上限 同時考慮恢復「個人遊」

據《日本產經新聞》報道，內閣官房副長官木原誠司今日（11日）在電視節目稱，計劃在今年秋季末考慮進一步放鬆針對新型冠狀病毒的措施。他表示，「我們必須在不遠的將來做到這一點」，包括取消現時每日5萬入境日本人數限制，並同時恢復「個人遊」以及免除訪日遊客簽證安排。

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木原誠司指出秋冬為日本的旅遊旺季，需推出相應旅遊需求的政策，以便屆時能夠及時引導旅遊需求。近期日元貶值，他表示擴大訪日遊客入境，是最有效振興經濟的方法。他指出與其他主要國家相比，隨著全球恢復交流，日本決不能落後。

日本政府於本月7日將入境日本的人數上限，從每天2萬人增加到每天5萬人，並有條件地不需要在出國前72小時內的陰性測試證明，以及允許在沒有導遊的情況下進行團體旅遊。木原誠司稱：「如果你問我這夠不夠，我可以說不夠。」

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責任編輯：嚴浩文