【俄烏戰爭】烏克蘭反攻哈爾科夫地區 大舉收復東部地區部分領土 聲東擊西戰術令俄軍戰線崩潰

綜合外媒報道，烏克蘭近日反攻東北部哈爾科夫（Kharkiv）地區，重新控制了兩個關鍵城市──庫普揚斯克（Kupiansk）和伊齊烏姆（Izium），讓俄羅斯軍隊嘗到繼今年春天自烏克蘭首都基輔（Kyiv）撤軍後的最大挫敗。烏克蘭總統澤連斯基於上周六的講話表示，自本月初對俄羅斯的反攻開始以來，烏克蘭軍隊已經解放了大約2,000平方公里的領土。

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烏克蘭安全部隊公布的照片顯示，烏克蘭軍隊在庫皮安斯克升起了國旗。庫普揚斯克是俄羅斯軍隊在烏克蘭東部的重要後勤樞紐，此地交匯連接俄羅斯和烏克蘭東部的鐵路線。在過去幾個月，這條鐵路一直在為北部的俄羅斯軍隊，提供補給至烏克蘭東部。

俄羅斯國防部證實，其部隊已從莫斯科軍隊在哈爾科夫的主要基地伊齊烏姆撤軍，聲稱他們正在「重新集結」，以便在頓涅茨克（Donetsk）加強實力。奪回伊齊烏姆也許是自俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，烏克蘭在擊退俄羅斯方面取得的最重大的成功。

據哈爾科夫地區州長稱，烏克蘭國旗也在巴拉克利亞市（Balakliia）升起。

英國國防部表示，俄羅斯軍隊可能對這次反攻感到措手不及。烏克蘭特種部隊的新聞官表示，廣為宣傳的烏克蘭南部攻勢是一場虛假宣傳活動，目的是分散俄羅斯對哈爾科夫地區正在準備的真正行動的注意力。「俄羅斯認為烏克蘭會在南部真正行動，並移動了他們的軍備，然後攻勢發生在他們最沒想到的地方而非南部，這導致了俄羅斯軍隊恐慌並逃走。」

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責任編輯：嚴浩文