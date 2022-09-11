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【司局長網誌】陳茂波：住宅樓價高位回落逾5% 本地銀行可能調整存貸利率 擴大疫苗接種有助恢復通關穩住經濟

理財智慧 14:20 2022/09/11

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財政司司長陳茂波在最新發表的網誌表示，隨著美國累計加息至較大幅度，本地銀行亦可能調整存貸利率，包括最優惠利率，不少中小企的銀行貸款均以此作息率計算基礎，利息增加將增添其經營壓力。

【青姐話】港股似強仍弱   最忌冇米落鑊

陳茂波在網誌指出，歐洲央行日前加息0.75厘，是歷來最大的單次加幅。至於美國，有見聯儲局官員的言論，市場普遍預期，兩星期後的議息會議將再度大幅加息0.75厘，如此將令聯邦基金利率今年來合共加息幅度達到3厘。

他續指外圍息率趨升對本地息口的影響近日已進一步浮現。以普遍與按揭貸款利率掛勾的港元1個月銀行同業拆息為例，息率已由年初的約0.13%上升至逾2%。面對資金成本增加，不少銀行已經陸續調高按揭貸款鎖息上限，供樓人士的按揭負擔難免有所增加。而隨著美國累計加息至較大幅度，本地銀行亦可能調整存貸利率，包括最優惠利率，不少中小企的銀行貸款均以此作息率計算基礎，利息增加將增添其經營壓力。

【延伸閱讀】瑞銀指本地股估值已反映風險 另推薦6隻最喜愛港股【下一頁

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他亦提到，受到本地疫情反覆、金融狀況趨緊及外圍環境轉差等多項因素影響，近期樓市稍有調整，截至今年7月，住宅樓價比2021年9月高位回落逾5%，今年首八個月的成交量較去年同期下跌近四成。連同港股市況偏弱，都會遏抑市民消費意欲及影響經濟氣氛，即使失業率逐步回落，不少行業和企業的經營情況仍面對著頗大壓力，對於今年中秋節的生意額未敢抱持太高的期望。

政府期待消費券能帶來階段性的經濟提振作用。第二期的消費券將於10月1日發放，屆時將為市場注入超過150億元的消費力。

他補充，有效管控疫情是穩住經濟大局的最根本。現時的防疫方針是按著科學和實證為本、精準防控，以最小的社會和經濟代價達到最大的防疫效果。只有齊心合力，進一步擴大疫苗接種，本港才會有更廣闊的空間，最大程度恢復與境外的往還、穩住經濟、重啟發展動力。

【溫股知新】把握後市潛在反彈   港股後市仍然較淡

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責任編輯：嚴浩文

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按揭貸款 貨幣政策 拆息 財政司 陳茂波 樓價 議息 加息 美國聯儲局 歐洲央行

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