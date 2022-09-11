【智能手機】iPhone 14發表後三星即時出招 連發多條推文取笑蘋果 指蘋果科技創新能力不及三星

蘋果（美：AAPL）於香港時間上周四凌晨，發表了全新的iPhone 14系列智能手機。三星的官方推特近日發表了一系列針對蘋果新產品的推文，儘管沒有提及iPhone 14字眼，但很明顯是針對iPhone 14系列的新機及其用戶。

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三條推文之中的其中兩條，都與三星的摺疊式手機有關，包括旗下Flip及Fold兩大系列，內容主要是反問至今仍未推出過摺疊式手機的蘋果，對於摺疊式手機的立場，並指出三星推出相關產品已超逾兩年五個月，暗示蘋果不夠創新。

另一則推文則與攝影功能相關。蘋果iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max，首次配備了全新的 4,800萬像素廣角鏡頭，三星卻對此表示：「4,800萬像素？你快到了，蘋果！」這是因為三星早於2020年已推出了配備1.08億像素感光元件的Galaxy S20 Ultra。

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三星的活動並不限於網上，有網友甚至發現三星還在公路上設置了廣告牌，其中一個廣告指出Galaxy手機已能支援8K影片攝錄超過兩年半，但即使是iPhone 14 Pro的攝錄功能，最高仍只能支援4K影片的規格。

三星已非首次取笑新iPhone。三星早於2017年製作了一系列廣告，取笑蘋果移除iPhone的耳機插孔，儘管三星於2019年推出Galaxy Note 10智能手機時也跟著照辦煮碗，有眼利的網友更發現三星其後已將廣告從官方YouTube頻道悄悄下架。

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責任編輯：嚴浩文