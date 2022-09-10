【疫苗接種】港大公布最新疫苗研究 兒童及青少年接種兩針疫苗 防中重症成效逾9成

港大兒童及青少年科學系團隊發布本港第五波疫情疫苗保護率數據，當中顯示接種2針復必泰或科興疫苗的兒童及青少年，均對新冠病毒的住院和中度至重度疾病提供高度保護，政府專家顧問、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆呼籲3歲以下兒童的家長應盡快帶子女接種疫苗。

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研究利用香港疫苗接種覆蓋率統計數據和公立醫院記錄的回顧型研究設計，調查今年1月至4月第五波疫情Omicron BA.2肆虐期間，3-11歲兒童和12-18歲青少年的保護率。結果發現5-11歲接種一劑復必泰為65%，而接種2劑科興為86%。對於12-18歲青少年，在一劑和兩劑復必泰後，針對相關住院的保護率分別為60.2%和82.4%。在1劑和2劑科興後分別為30.8%和90.7%。

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此外，針對疫苗對兒童及青少年預防重症的保護率，研究發現2種疫苗對3-18歲的中度至重度疾病，例如深切治療、氧氣治療、發熱抽搐、腦炎的保護作用很高，2劑復必泰和科興保護率分別為93.1%和95.8%。

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記者：鄭日棱