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【隧道加價】大欖隧道宣佈在本月18日起加價 將減少為所有車輛類別提供的優惠

環球政經 20:02 2022/09/10

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在過去兩年的交通流量受到新冠疫情、過境車流的改變，以及近年開通的免費替代路線等影響下，大欖隧道宣佈在本月18日起減少為所有車輛類別提供的優惠。以改善收入狀況，維持穩健營運。

【防疫措施】政府公布最新出入境相關防控措施 經香港機場出境或過境的乘客 將毋須接受體溫篩查【下一頁

【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

在本月18日起，私家車和的士將實際加價3元至到55元，電單車就加2元至到26元。至於公共及私家小型巴士加價8元，新收費為117元。輕型和中型貨車均貴6元，收費分別升至59元及65元。重型貨車就加價8元至到73元。單層及雙層巴士就分別貴12及14元，新收費分別為167元及197元。

【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

當局表示，雖然專營公司是在法例所容許的水平內調整收費，無須政府批准，但已經敦促專營公司在製訂收費策略時，要充分考慮公眾的承擔能力和接受程度，以及整體公眾利益。

花旗下調恒指年底目標至23456點 另推薦7隻首選港股【下一頁

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記者：鄭日棱

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