【香港賽馬會】馬會公佈2021/22財政年度業績 年度投注額創新紀錄 破歷史高達2,900億元

香港賽馬會於近日公佈截至2022年6月30日止的2021/22財政年度業績。在過去一年社會各界飽受疫情打擊的情況下，馬會一直「馬照跑」，並創出破紀錄的2,900億元投注額。

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根據香港賽馬會資料顯示，賽馬投注額於2021/22財政年度上升3.1%至1,404億元；以馬季計算，則上升3.0%至1,405億元。馬會於2021/22財政年度繳納的賽馬博彩稅，上升2.9%至141億元；以馬季計算，亦上升2.8%至141億元。而在足球博彩方面，投注額上升2.6%至1,438億元，另外隨著更多顧客改以數碼方式投注，馬會年內能夠提供的六合彩搞珠次數有所增加；六合彩投注額於2021/22財政年度上升72.6%至58億元，所貢獻的博彩稅及獎券基金撥款合計為24億元。

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此外，馬會亦得以以刷新紀錄的336億元回饋社會，當中包括繳納香港特區政府創新高的270億元博彩稅、利得稅及獎券基金撥款，以及已審批慈善捐款增至66億元，當中包括14億元為應對疫情之用。

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記者：鄭日棱