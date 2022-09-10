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【乘車優惠】九巴會員計劃推出乘車優惠 周日及公眾假期「搭6賞1」

理財智慧 17:56 2022/09/10

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九巴會員計劃club1933推出全新乘車優惠，由9月11日起至10月30日，club1933會員只要在周日或公眾假期，同一日內乘搭六程九巴，即可獲回贈一程車資全額。

【防疫措施】政府公布最新出入境相關防控措施 經香港機場出境或過境的乘客 將毋須接受體溫篩查【下一頁

【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

九巴宣佈由本周日（9月11日）起至10月30日期間，club1933會員於周日或公眾假期，同一日內以成人、學生或小童八達通每乘搭六程九巴，便可獲贈一程車資回贈（以該六程車中，車資最高的一程為準）。乘客在搭畢六程九巴後，於十個工作天後至三十日內，可經由八達通手機應用程式或於八達通服務站（最新服務站地點詳情可參閱八達通網頁）領取有關回贈。

同場加映【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

此外，成為club1933會員，每次乘搭巴士均可賺積分，換取會員專屬禮遇，包括九巴口罩、新冠快速抗原檢測試劑、巴士模型等，更可享多項會員限定優惠，包括餐飲、酒店住宿及娛樂優惠等。新登記會員可獲贈200分迎新積分，搭得愈多，獎賞愈多。

【有相睇】將軍澳都會駅現時光倒流價　三房套850萬沽　呎價僅1.35萬【下一頁

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記者：鄭日棱

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