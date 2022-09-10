淨流入45.4億元人民幣 北水再接騰訊

恒指本周最低見過18800點水平，幸好港股周五（9日）回勇，上漲2.7%，收報19362點。北水承接上周的流入趨勢，本周淨流入金額合共45.4億元人民幣，主要得益騰訊（00700）獲北水支持，淨流入達15.9億元，維持兩周最旺，似乎北水的買貨決定，並未受大股東Prosus減持所影響。

在能源危機下，獲北水買入的板塊集中在能源相關的石油、煤炭及電力股等，中海油（00883）、兗礦能源（01171）、華潤電力（00836）及中國神華（01088）淨買入分別為2.4億元、1.4億元、1.3億元及7,000萬元的流入。另外北水不停入手比亞迪（01211），本周淨流入達6.8億元，比上周大增89%。

上周捱沽的小米（01810）和快手（01024）連同美團（03690）繼續有北水流出，小米和快手各流出3.6億元，美團則流出2.7億元。在各大行看好下，要北水回首科網股還看下半年表現。

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本文節録至imoney777期北水追蹤

資料來源︰瑞信

註︰數據截至周四（9月8日），由於資金流變化根據港股通在中央結算系統（CCASS）的持股及當日收市價來計算，涉及T+2交收，因此，實際反映的交易日為8月31至9月6日

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撰文：林衞、編輯：黃銳