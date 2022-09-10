  • 30°C
香港時間 : 2022910日 (週六) 16:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

淨流入45.4億元人民幣 北水再接騰訊

股樓投資 16:14 2022/09/10

分享：

分享：

恒指本周最低見過18800點水平，幸好港股周五（9日）回勇，上漲2.7%，收報19362點。北水承接上周的流入趨勢，本周淨流入金額合共45.4億元人民幣，主要得益騰訊（00700）獲北水支持，淨流入達15.9億元，維持兩周最旺，似乎北水的買貨決定，並未受大股東Prosus減持所影響。

在能源危機下，獲北水買入的板塊集中在能源相關的石油、煤炭及電力股等，中海油（00883）、兗礦能源（01171）、華潤電力（00836）及中國神華（01088）淨買入分別為2.4億元、1.4億元、1.3億元及7,000萬元的流入。另外北水不停入手比亞迪（01211），本周淨流入達6.8億元，比上周大增89%。

上周捱沽的小米（01810）和快手（01024）連同美團（03690）繼續有北水流出，小米和快手各流出3.6億元，美團則流出2.7億元。在各大行看好下，要北水回首科網股還看下半年表現。

    點擊圖片放大

同場加映﹕【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

本文節録至imoney777期北水追蹤

資料來源︰瑞信
註︰數據截至周四（9月8日），由於資金流變化根據港股通在中央結算系統（CCASS）的持股及當日收市價來計算，涉及T+2交收，因此，實際反映的交易日為8月31至9月6日

【旭輝 884】 旭輝13.4億沽英皇道重建住宅項目 買家為宏安地產 股價一度升逾7%【見下頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

同場加映﹕【青姐話】 大淡好收尾 淡倉話之你

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衞、編輯：黃銳

開啟hket App，閱讀全文
港股通 快手—W（01024） 財務自由 能源危機 騰訊 港股

上一篇文章

【銀色債券】銀色債券的最終發行450億元 申請人最多獲發21手

下一篇文章

現任行政總裁歐達禮年底離任 港府全球招聘證監會行政總裁
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【虛擬經濟】英女王逝世逾40款迷因幣及NFT湧現 「伊利沙伯女王狗狗幣」受追捧 過去24小時最多狂升逾440倍
【虛擬經濟】英女王逝世逾40款迷因幣及NFT湧現 「伊利沙伯女王狗狗幣」受追捧 過去24小時最多狂升逾440倍
【持續進修】金管局建網上資源平台　再度推銀行業銜接課程
【持續進修】金管局建網上資源平台　再度推銀行業銜接課程
【中秋好去處】佐敦谷水道啟德河現巨型月亮 一文看清港九新界中秋綵燈展
【中秋好去處】佐敦谷水道啟德河現巨型月亮 一文看清港九新界中秋綵燈展
【多圖】銅鑼灣THE HAYWORTH BY V連靚裝及家具出售　一房售價795萬起
【多圖】銅鑼灣THE HAYWORTH BY V連靚裝及家具出售　一房售價795萬起
【周末好去處】一文看清中秋打卡好去處 全港多區舉辦中秋綵燈活動 六大海濱長廊化身期間限定中秋主題區
【周末好去處】一文看清中秋打卡好去處 全港多區舉辦中秋綵燈活動 六大海濱長廊化身期間限定中秋主題區
【智能手機】蘋果iPhone 14系列今晚8點開售 舊機Trade-in最高可享5,750元優惠 一文看清換購程序
【智能手機】蘋果iPhone 14系列今晚8點開售 舊機Trade-in最高可享5,750元優惠 一文看清換購程序
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款