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現任行政總裁歐達禮年底離任 港府全球招聘證監會行政總裁

理財智慧 16:08 2022/09/10

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證券及期貨事務監察委員會現任行政總裁歐達禮年底離任，政府於周五（9月9日）宣布全球招聘該職位，由遴選委員會物色最合適人選，並向行政長官提出建議。

政府期望新任行政總裁能領導證監會落實《證券及期貨條例》的監管目標，以及證監會董事局制訂的政策和策略，加強香港作為國際金融中心的金融服務和資本市場發展。

遴選委員會由財政司司長擔任主席，成員包括任志剛、雷添良、唐家成、羅家駿，以及財經事務及庫務局局長。

政府已委託顧問公司協助遴選委員會招聘該職，招聘廣告明日起刊於本港和國際報刊。

證監會已於7月宣布現任行政總裁歐達禮將於2022年底離任。

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編輯：黃銳

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