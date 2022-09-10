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【防疫措施】政府公布最新出入境相關防控措施 經香港機場出境或過境的乘客 將毋須接受體溫篩查

理財智慧 16:51 2022/09/10

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政府公布最新出入境相關防控措施，即日起往來海外地區或台灣客運航班的駐港機組人員抵港後於機場接受的新冠病毒核酸檢測結果若呈陰性，即可返回社區，並定期接受檢測；而出境或過境前往海外地區或台灣的乘客同日起無須接受體溫篩查。

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政府表示，所有駐港機組人員在海外或台灣的外站逗留期間須繼續遵守閉環式安排，避免與當地的社區接觸。他們抵港後須繼續接受醫學監察，包括避免於公共場所脫下口罩、避免前往人多的地方和參加大型聚會，以及記錄個人行蹤，直至他們抵港後的第三天，與現行適用於駐港貨機機組人員的安排一致。

此外，政府亦已要求航空公司實施有效機制，確保機組人員遵從醫學監測期間的要求。航空公司須承擔責任，監察和查核其機組人員的行蹤紀錄；如發現違規情況或航空公司未有盡職履行其監察責任，當局會取消相關機組人員的特定檢疫安排資格。

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另外，考慮到大部分海外地區已取消與2019冠狀病毒病相關的入境限制，政府明日起暫停為出境前往海外或台灣，以及經香港過境前往海外或台灣的乘客進行體溫篩查。不過入境香港，以及出境前往內地或澳門的乘客則仍須接受體溫篩查。

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記者：鄭日棱

 

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