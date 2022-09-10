【消費資訊】上水廣場引入多間新店 包括餐廳、家品和美容珠寶 同場加推9月獨家優惠

上水廣場最近一口氣成功引入多間餐廳、家品和美容珠寶新店陸續進駐，當中包括玩味融合日本藝術 x格鬥遊戲文化x 居酒屋概念的「丼道」，以及一人燒肉速食「一燒肉」。地道星馬風味「亞參雞飯」全新推出「明爐酸辣亞參魚」、馬來西亞直送甜點「馬來棕櫚糖香蘭卷」及「D197貓山王榴槤糯米糍」。此外，多間商戶更同步推出9月獨家限定優惠，

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而在優惠方面，「i+Home愛家名品專門店」、「SkinCeuticals」、「彩豐」和「英皇珠寶」等多間商戶亦同時提供上水廣場獨家限定優惠。9月份於「i+Home愛家名品專門店」上水廣場店購買正價貨品即可獨家享88折優惠，。另一邊廂，「SkinCeuticals」店特設上水廣場店獨家限定「高訂精華體驗套裝」和「舒緩保濕修護套裝」，優惠低至77折；「彩豐」上水廣場店獨家推有機保加利亞玫瑰系列88折和蔗糖抗菌滋潤沐浴露特價 ；「英皇珠寶」的精選The Spotlight鑽飾系列則推出4,988元起優惠。

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記者：鄭日棱