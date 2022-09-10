▲ 【解碼｜美股】下周五美股四巫日 信傳統智慧有啟示？

下周五（16/9）為美股四巫日（Quadruple Witching Day），由於臨近衍生產品結算日，故成交數目往往急增，股市和股份波動都會較大，今年四巫日當周有通脹數據公布，之後一周又有英倫銀行和美國聯儲局議息會議，結合四巫日本身交投量大的特點，股市走勢或會出現更大波動。

四巫日股市普遍波動大

四巫日其實是指四種衍生性金融產品品（期貨、選擇權）的到期結算日，當中包招每個月第3個周五結算的股票指數期貨及股票指數選擇權，另外，個股期貨及個股選擇權則在每季末的第3個周五結算，故每年3、6、9，及12月都會出現四類資產同時結算的一天，亦即四巫日。商品接近到期日時，市場通常因為換月和轉倉等因素，導致衍生產品交易量急增，因此會出現較大波動。

傳統上四巫日之前一周的周四和周五，指數上升的機率較高，今年亦發生同樣情況，道指剛周四（8日）及周五（9日）連升2日，合共升570點。

但以往四巫日當日，股市普遍波動大但表現平穩，今年相信有同樣可能。因為美國下周二（13/9）將公布8月CPI，雖然聯儲局官員表明單一數據不會左右9月加息幅度，但通脹回落速度也會影響官員對經濟走向的預期。此外，零售銷售及PPI亦會在四巫日前公布，如數據反映經濟仍未陷入明顯衰退，股市也有望繼續反彈。

納指有機會引來大戶挾淡倉

另外，亦要留意納斯達克指數第三季至今累升9.8%，加上預期聯儲局大幅加息不利科技股，近期或已引來不少資金做淡。然而指數年初至今累計仍跌超過20%，遠跑輸道指，大戶其實仍有空間挾淡倉，若出現挾淡情況，資金便需要在四巫日結算前平倉，有機會令美股下周反覆偏強。

惟要留意，傳統上四巫日結束後一周，各指數下跌機率往往較大，今年四巫日後的一周，便是聯儲局舉行議息會議時間，加息0.75厘機會高唱入雲，若聯儲局對息口有更鷹派立場，或是對緊縮資產負債表（QT）規模有任何意見，均有機會拖累股市，加上美股第三股已累積一定程度反彈，屆時或有機會借勢調整。

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編輯：葉志偉