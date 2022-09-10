【歐洲能源危機】歐盟能源部長提設價格上限　適用所有進口天然氣

歐盟能源部長在周五的會議中要求歐盟委員會提出緊急干預措施，包括天然氣價格上限，適用於所有進口天然氣，認為這方面的具體措施有助限制高油價對歐盟電力市場和對企業及消費者能源價格的影響。此外，會上還討論了減少需求的方法，但沒有提出強制削減需求，聯合聲明中僅呼籲要減少排放。

僅3國支持對俄羅斯天然氣設價格上限

此外，能源部長表示歐盟執行機構應提出緊急建議，為因大量追加保證金而受影響的能源交易商提供流動性，並撇取能源公司的巨額利潤，將資金重新分配到受能源價格影響的消費者手上。

一直有消息指會議中或建議對俄羅斯天然氣設價格上限，但有與會人士指，僅得3個國家支持這項建議，有15個國家明確表示支持對所有天然氣進口實施普遍的價格上限，而非僅僅一個營運商或國家，故會議最終僅圍繞對所有進口天然氣設價格上限進行討論，最終認為在採取相關措施前，還需要做更多工作。

歐盟能源專員西姆森（Kadri Simson）表示，正在製定一項更廣泛的計劃，以調整歐洲電力市場結構，希望計劃能在明年初做好準備。

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編輯：葉志偉