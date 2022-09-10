【上海迪士尼】中秋版Linabell公仔疑穿「壽衣」　上海迪士尼被批不尊重中國傳統文化

▲ 上海迪士尼樂園在中秋節前夕推出3隻Duffy and Friends系列中國風公仔應節，惟當中大受歡迎的角色Linabell，其身穿的「漢服」被發現是傳統上逝者所穿「壽衣」的「左衽」。（上海迪士尼樂園官方旗艦店圖片）

上海迪士尼樂園在中秋節前夕推出3隻Duffy and Friends系列中國風公仔應節，惟當中大受歡迎的角色Linabell，其身穿的「漢服」被發現是傳統上逝者所穿「壽衣」的「左衽」，即以右邊衣襟壓住左邊。不少網民大批不尊重中國傳統文化，認為上海迪士尼「想借中秋割韭菜，又不尊重中國傳統文化」，引起討論。

【中秋好去處】一文看清中秋活動及市集！ 一日團參加者可乘搭姜濤xDo姐主題纜車

身穿「壽衣」的Linabell公仔售459元人民幣（約520港元），系列另外兩隻StellaLou及CookieAnn公仔同價。相比以往同尺寸普通公仔，今次中秋系列貴逾1倍，比去年貴100元。根據上海迪士尼樂園官方旗艦店的網頁顯示，中秋版LinaBell毛絨公仔穿「荷花刺繡服飾」加「飄帶頭飾」，但介紹未有提及穿着「漢服」，只有「中國風造型」、「中秋」等字眼。

對於左衽事件，上海迪士尼天貓旗艦店客服表示會向公司反映問題，持續關注。但也有網民認為，古時「番邦外族」是有穿左衽的習慣，而且以Linabell的身份來說沒問題，上海迪士尼未有正式回應。

有網民批評，「在古代穿衣制度是很嚴肅的事情，這個設計表明對中華民族不理解，不尊重」「你自己的文化都不在乎不尊重，以後更別想讓別人尊重你」；也有網民認為小題大做：「它只是個玩具，放過它」，又指：「漢服在古代肯定是有很多細節需要遵守的，但是如果要文化推廣、交流，就必須簡化，不要過多拘泥細節」。

【中秋食品】月餅餡料創新吸客 日本水果籃暢銷

【中秋餐飲】疫情打擊中秋酒樓晚市 食肆：前夕訂座僅及去年一半

責任編輯：李智美